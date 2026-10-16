Luis Tabuenca estrena la obra 'Rémanence', Premio Reina Sofía de Composición Musical

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- La Orquesta Sinfónica RTVE, dirigida por Christoph König, estrena este viernes la obra experimental 'Rémanence', del zaragozano Luis Tabuenca (1979), ganador del Premio Reina Sofía de Composición Musical que otorga la Fundación Ferrer de Música para impulsar la creación de nuevo repertorio sinfónico y dotado con 100.000 euros.

Durante el concierto, como es tradicional, doña Sofía entregará el premio, el de mayor cuantía de Europa en su categoría y que a lo largo de más de cuatro décadas se ha consolidado como un referente internacional en el ámbito de la música clásica contemporánea.

PUBLICIDAD

Según su compositor, 'Rémanence' "se centra en la idea de huella, de trabajo sobre la memoria sonora, aquellos sonidos que quedan cuando ya ha sonado la música, aquello que queda en la memoria del oyente, en el cuerpo del que lo interpreta".

En un encuentro con periodistas junto a Sergi Ferrer-Salat, presidente de la Fundación que fundó su padre, Tabuenca, compositor y percusionista, ha explicado que la obra ganadora parte de una pregunta: qué ocurre cuando un sonido desaparece.

PUBLICIDAD

"Me preguntaba si esa huella se puede seguir en una obra musical, a la manera de un palimpsesto", ha remarcado este doctor en Bellas Artes (Arte Sonoro) por la UB y becario Fulbright en la UC San Diego.

A lo largo de sus ediciones, el premio Reina Sofía de Composición Musical se ha convertido en una plataforma de proyección internacional para autores de diferentes generaciones y procedencias, consolidando su prestigio en todo el mundo.

PUBLICIDAD

A su palmarés figuran nombres fundamentales de la composición contemporánea en España como Joan Guinjoan, Xavier Montsalvatge, Joan Magrané, Josep Planells y Nuria Núñez.

Como ha destacado Ferrer, la próxima convocatoria del premio, abierta hasta el 15 de enero de 2027, viene con novedades. Así, este año se amplía su dotación a 175.000 euros, repartidos en tres galardones (100.000, 50.000 y 25.000 euros), con el objetivo de reforzar el apoyo a la creación contemporánea y reconocer un número más grande de compositores y compositoras. EFE

PUBLICIDAD