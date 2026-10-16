Los sindicatos registrarán el lunes en Trabajo la convocatoria de huelga general del 11N

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- Los representantes de las distintas organizaciones convocantes presentarán el próximo lunes 19 de octubre en el registro del Ministerio de Trabajo las movilizaciones para la huelga general del 11 de noviembre.

Según han detallado en una convocatoria, al registro acudirán los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a representantes de CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

PUBLICIDAD

Esta semana, Álvarez y Sordo defendieron la necesidad de ir el próximo 11 de noviembre a la huelga general para acompañar el "malestar" de la calle ante la situación de la vivienda, a la vez que urgieron a la patronal CEOE a negociar un nuevo marco para subir los salarios.

"Llamamos a la clase trabajadora a parar para exigir salarios dignos y una vivienda asequible", incidieron.

El siguiente paso tras este registro será la fijación de los servicios mínimos por parte de la administración ante la que será la primera huelga general de 24 horas convocada por CCOO y UGT desde 2012.

PUBLICIDAD

nca/jlm