Los nombres de las danas: ¿Cómo se deciden y quién los elige?

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- La primera dana con gran impacto de la temporada 2026-27, Adam, ha llegado este viernes a España y afectará desde este sábado al área mediterránea: es el primer nombre de una lista de veintiuno elegidos por varios servicios meteorológicos europeos que buscan nombres pronunciables en diferentes idiomas y países.

Para dar nombre a las borrascas y danas, cuya temporada empezó el pasado 1 de septiembre, se emplea una lista prefijada y acordada que alterna nombres masculinos y femeninos en orden alfabético.

PUBLICIDAD

Los servicios meteorológicos del suroeste, del que forma parte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) española, junto a los de Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra, son los encargados de dar nombre a las borrascas y danas de esta zona.

La intención es la de elegir nombres de todos los países del grupo intentando que sean pronunciables en todos los idiomas, sacrificando algunas letras al no encontrar buenas soluciones para ellas.

PUBLICIDAD

Durante la temporada 2026-27 a Adam le seguirán Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera y Walter. EFE