Espana agencias

Las bases de Podemos avalan el acuerdo con ERC en Cataluña y los pactos de coalición en Canarias y Valencia

Imagen B5BE5TPTDNFNZJ2N5JIZGLH2TA
Guardar

Los inscritos de Podemos han avalado el acuerdo de colaboración con ERC en Cataluña y los pactos para listas de unidad con otras organizaciones de izquierda en Canarias y Comunidad Valenciana.

Según han indicado desde el partido, el 87,7% de los participantes han respaldado estos acuerdos en una consulta exprés en las que la participación superó los 10.000 inscritos en apenas cuatro horas. En contraposición, 1.230 personas emitieron su voto en contra de estos pactos, es decir, el 12,2%.

PUBLICIDAD

En el caso de ERC se trata de un acuerdo de colaboración inédito por el que los morados no se presentarán en Cataluña, apoyarán la candidatura de ERC con la incorporación de dos miembros en los puestos 6 y 10 de la lista de los republicanos en Barcelona como independientes. Por otro lado, Rufián colaborará en la campaña electoral fuera de Cataluña junto a Irene Montero.

Aparte, se refrenda la coalición suscrito por Podemos junto a Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar bajo la marca propia 'Unidad del Pueblo Canario' y también la lista de unidad en la Comunidad Valenciana junto a Compromís, IU y ERC en la que ostentarán el primer puesto en la circunscripción de Alicante con el nombre 'Compromís-Front Valencià para la papeleta'.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

Pauline Kana, la abuela de 100 años que batió un récord Guinness ‘surfeando’ sobre el público y es fan de Messi: “Sentí que podía tocar el cielo”

La centenaria pasó de trabajar en fábricas de armas durante la Segunda Guerra Mundial a convertirse en toda una estrella de las redes sociales

Pauline Kana, la abuela de 100 años que batió un récord Guinness ‘surfeando’ sobre el público y es fan de Messi: “Sentí que podía tocar el cielo”

La baronesa Thyssen subasta una de sus grandes joyas: vende su cuadro favorito de Hopper por casi 27 millones de euros

Tita Cervera se despide en Nueva York de una de sus obras más preciadas después de cuatro décadas

La baronesa Thyssen subasta una de sus grandes joyas: vende su cuadro favorito de Hopper por casi 27 millones de euros

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Pontón agradece a Rufián su apoyo y destaca al BNG como alternativa contra la ultraderecha

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

ECONOMÍA

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

DEPORTES

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación