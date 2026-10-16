La UE reconoce la "situación específica" de Ceuta y Melilla como fronteras UE en África

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El Consejo Europeo ha reconocido este viernes la "situación específica" de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla como "únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano" y ha expresado su solidaridad tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

En las conclusiones de esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario, los Veintisiete han acordado dedicar un punto a los enclaves españoles, pero fuera del apartado dedicado a la migración, en el que se acoge además "con satisfacción el apoyo financiero y operativo de la UE".

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La UE "expresa su solidaridad y su apoyo a España en relación con la repentina afluencia masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, y acoge con satisfacción el apoyo financiero y operativo de la UE, dada la situación específica de Ceuta y Melilla", según se lee en el documento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció la víspera "la solidaridad de los Gobiernos de los Estados miembros (...) en relación con la crisis" en Ceuta.

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Durante la cumbre, varios líderes europeos hicieron referencia a la entrada masiva de migrantes, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que instó a mantener "un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión", en alusión a la crisis de Ceuta.

Esto se produjo en una reunión informal de dieciocho países europeos al margen de la cumbre en la que también participó el canciller alemán, Friedrich Merz, y donde se habló de cómo prevenir las "llegadas irregulares masivas" a la UE.

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Para el presidente francés, Emmanuel Macron, España fue "objeto de un ataque" por parte de "gente que quiere desestabilizar España" que hicieron creer "a muchas personas en la miseria que tenían una oportunidad" llegando a la ciudad autónoma del norte de África.

Macron también agradeció "a España y Marruecos por su buena cooperación para arreglar lo que pasó".

El líder neerlandés, Rob Jetten, aseguró por su parte al término de la reunión que lo sucedido en Ceuta, lo que consideró "una manera de instrumentalizar la migración", es algo que "amenaza la unidad y la seguridad europeas".

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"Debemos implementar aún mejor el acuerdo de Dublín y buscar soluciones innovadoras", añadió Jetten. EFE