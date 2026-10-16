Frente Amplio y Podemos irán por separado en la mayoría de territorios, incluido Madrid

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- Los partidos de Frente Amplio y Podemos irán por separado en la mayoría de territorios en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, incluyendo Madrid y Cataluña, ya que solo han cerrado coaliciones electorales en la Comunidad Valenciana y en Canarias junto a más formaciones.

La coalición Frente Amplio (impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) ha mantenido las puertas abiertas hasta el último minuto a Podemos para sentarse a negociar y ha planteado una propuesta in extremis que incluía un puesto de salida "prioritario" para Madrid y Cataluña.

PUBLICIDAD

A continuación, Podemos ha respondido con una oferta para llegar a acuerdos en varios territorios en las candidaturas del Congreso, sin incluir Madrid ni Cataluña.

Pero nada más acabar el plazo para registrar coaliciones electorales, este viernes a medianoche, fuentes de Frente Amplio han confirmado que irán por separado en la inmensa mayoría de territorios, entre ellos Madrid y Cataluña. EFE

PUBLICIDAD