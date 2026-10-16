Frente Amplio y Podemos consuman su choque y naufragan en el intento de lograr una candidatura unitaria

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Frente Amplio y Podemos han consumado este viernes su choque de cara a estos comicios y escenificarán su división electoral, una vez que el nuevo proyecto de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo hayan confirmado que se presentará en todo el estado, con alianzas de izquierda sin los morados en la mayoría de las comunidades.

De esta forma y una vez que han naufragado las negociaciones para intentar una lista unitaria a nivel nacional, el espacio impulsado por los partidos del sector minoritario del Gobierno ha formalizado su coalición de carácter estatal en la Junta Electoral sin el partido morado.

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Los intentos intentos in extremis y a poco de que expirara el plazo para registrar coaliciones no han prosperado y el resultado es una honda división electoral en la mayoría de comunidades.

De esta forma, la unidad electoral entre partidos de Frente Amplio y Podemos solo ha podido salvarse en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con candidaturas de unidad que en el caso de la segunda comunidad liderará Compromís.

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En cambio, Frente Amplio ha pactado coaliciones sin Podemos con Ara Més en Baleares y con Chunta Aragonesista en Aragón, al igual que en el resto de comunidades habrá candidaturas con la marca de Frente Amplio.

PODEMOS REÚNE A SU DIRECCIÓN Y ABORDARÁ SU PLAN ELECTORAL

Al saltar por los aires la opciones de acuerdo general entre los dos espacios de la izquierda alternativa, Podemos reúne este sábado su máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano estatal, en el que mostrará la estrategia a seguir de cara al 29N.

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De momento, no ha confirmado si tendrán candidaturas propias en todas las circunscripciones salvo Cataluña, ante su acuerdo con ERC, pero fuentes del partido indican que las intervenciones previstas en este foro aclararán la perspectiva electoral. Cabe recordar que las primarias organizadas por Podemos y a las que se presentó la exministra Irene Montero determinaron que fuera candidata a las generales y que ocupara la cabeza de lista en la capital.

Una vez consumado el disenso, Frente Amplio ha informado que en estas elecciones estará presente en cada provincia y ha aseverado que hizo "todo lo posible" por construir una alianza lo más amplia y diversa posible.

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Así, ha destacado que existe un acuerdo de coalición con 15 partidos y confluencias territoriales que son motivo de orgullo, pero también ha pedido disculpas al electorado por el "ruido innecesario" motivado por los esfuerzos de tratar de atraer también a Podemos.

FRENTE AMPLIO: A PARTIR DE AHORA "NI UNA MALA PALABRA A LOS MORADOS"

"Nuestra mano siempre ha estado tendida", afirman los partidos de Frente Amplio para justificar que han trabajado por la unidad "sin líneas rojas y con generosidad y honestidad", como ha mostrado la constante predisposición de su candidata, Ada Colau, anteponiendo su propio cargo para lograr una candidatura unitaria.

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De esta forma, han reprochado que Podemos no ha querido aceptar su propuesta, pero que a partir de ahora no dirigirán "ni una mala palabra" a esta formación durante la contienda electoral. "Es el momento de pasar de pantalla", ha detallado Frente Amplio.

PROPUESTAS IN EXTREMIS QUE NO PROSPERAN

Con ello, hacía referencia a la propuesta 'in extremis' que lanzó a dos horas del cierre de plazo para las coaliciones que planteaba a Podemos puestos prioritarios en Madrid y Cataluña, los dos principales obstáculos para la confluencia, incluirlos en todos los acuerdos de coalición en lo que participan, recursos económicos equitativos y ostentar una de las coportavocías del futuro grupo parlamentario.

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Sin embargo, el partido que lidera Ione Belarra respondía a poco más del cierre del plazo marcado para presentar alianzas electorales que rechazaba ese ofrecimiento llevaba implícito la ruptura de su acuerdo previo con ERC en Cataluña.

Además, replicaba a Frente Amplio a que sus aspiraciones en Madrid y Barcelona no bloqueara la opción de acuerdo en la mayoría de comunidades autónomas y que se hiciera una excepción con esas dos plazas, una vez que Comuns y los republicanos iban a competir y que en Madrid no penalizaba la fragmentación electoral.

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Durante toda la jornada de este viernes las tensiones se han escenificado con Podemos apelando a esos acuerdos asimétricos territorio a territorio y dejando Madrid, el gran escollo en esta negociación, como una singularidad, y dejar la puerta abierta a presentar su propia lista con Montero a la cabeza bajo el argumento que la dispersión electoral no penaliza en la capital.

No obstante, Frente Amplio se ha opuesto a la vía de acuerdos parciales en los territorios, culminando pactos con otros aliados en comunidades y exigiendo a Podemos un pacto global a nivel de todo el país. Desde sectores de este espacio recriminaban que la ejecutiva del partido rechazaba sentarse en una mesa de negociación y que durante la mañana ni siquiera cogían el teléfono.

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Por su lado, Podemos ha mantenido el acuerdo de colaboración con ERC, una alianza inédita, que le otorga puestos como independientes en la lista del partido soberanistas (el 6 y 10 en Barcelona), pero sobre todo que el candidato de los republicanos, Gabriel Rufián, hiciera campaña con su tirón entre el electorado de izquierdas junto a Irene Montero. De esta forma, argumentaban que el liderazgo de ambos es lo que anhela el electorado para levantar a la izquierda.

En todo caso, Rufián se disculpaba por no haber conseguido una candidatura de unidad, admitió su fracaso y que su deseo es que hubiera un acuerdo entre ambos.

A su vez, Podemos ha recriminado que había conversaciones avanzadas en muchos territorios, citando los casos de Extremadura o Murcia, pero que Frente Amplio las ha bloqueado a nivel estatal y que en Andalucía ofrecieron a IU liderar tres de las cinco circunscripciones con más opciones de escaño pero IU no atendió su propuesta..

Mientras, en el lado de Frente Amplio por medio de su cabeza de lista en Madrid han declarado que ponían encima de la mesa un puesto de salida para Montero, el número dos, y que era un puesto generoso acorde con el peso electoral actual de la formación morada

A esto Podemos ha rebatido con la exigencia de hacer unas primarias conjuntas, dejando patente sus recelos de sumergirse en una negociación convencional con un proyecto que es heredero de Sumar.

Tras esta pugna con Podemos fuentes ligadas a Frente Amplio afirman que han salido más cohesionados y que con el paso de los días percibían que los 'morados' no querían pactar, al calcular que en solitario pueden lograr escaño en Madrid.

La percepción, según esas fuentes, es que Montero parecía decidida a ser candidata y medirse con partidos del ala minoritaria, pero creen que el perfil de Colau y de Delgado es nítidamente de izquierdas y cala en el electorado al que pretende llegar Podemos.

En todo caso, este proceso dejó tensiones en Frente Amplio por el encaje de Colau, dado que al principio se planteó la opción de que fuera por Madrid pero al final se asumió que debía encabezar la lista de Barcelona.

Por otro lado, estos comicios son transcendentales para el futuro de Podemos, que en este contexto de división llega en una posición de debilidad territorial tras duros golpes electorales en los último ciclo de elecciones autonómicas.