Frente Amplio Por Andalucía cierra su candidatura sin Podemos

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Sevilla, 16 oct (EFE).- La candidatura unitaria de la izquierda en Andalucía se llamará Frente Amplio Por Andalucía y sumará a Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo, pero no a Podemos Andalucía.

La denominación refleja la "voluntad de construir un proyecto político compartido" para España "desde el reconocimiento de su diversidad territorial", según un comunicado de las formaciones.

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Andalucía, ha añadido el texto remitido a los medios, una "nacionalidad histórica" con una larga tradición de lucha por la "democracia, el autogobierno y la justicia social", tendrá así "una candidatura que combina su identidad propia con el proyecto común del Frente Amplio".

Este acuerdo es fruto del "diálogo, la generosidad y la responsabilidad" de las organizaciones implicadas y constituye un nuevo paso hacia la articulación de candidaturas unitarias en todo el Estado.

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Este acuerdo, como otros que se han firmado en otros territorios, han explicado desde Iniciativa del Pueblo Andaluz, parte de la coalición andaluza de izquierdas y "demuestra que es posible construir candidaturas respetuosas con la pluralidad y la identidad de cada territorio" con un proyecto común.

Podemos Andalucía se ha quedado fuera de esta coalición de izquierdas pese a que el partido morado ofreció esta semana una "reunión urgente" a IU para explorar una candidatura unitaria, cuestión a la que se negaron en el partido que dirige Antonio Maíllo.

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Podemos Andalucía explicó entonces que creía necesario "actuar con responsabilidad y altura de miras, poniendo por delante los intereses de Andalucía y de su gente trabajadora" y que había margen de tiempo para llegar a un acuerdo.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, rechazó la oferta de Podemos en Andalucía porque desde dicho partido apostaron por una negociación en todo el país y no en cada territorio de forma "troceada" y en base a "cálculos electorales".

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Dentro del proceso de negociación, la por ahora persona señalada como candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ofreció renunciar a su designación e incluso negociar el nombre de la coalición para, de esa forma, atraer a Podemos a que se sumaran.

En el espectro político de la izquierda andaluza estarán, por lo tanto, y con los datos que hay ahora mismo, además del PSOE, una papeleta de Frente Amplio Por Andalucía, otra con Podemos Andalucía y otra más con Adelante Andalucía. EFE

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