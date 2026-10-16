Espana agencias

Ferraz aprueba las listas del PSOE para el 29N con retoques en Castilla y León

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- La Comisión Federal de Listas del PSOE ha aprobado las candidaturas del partido al Congreso y el Senado para las elecciones del 29 de noviembre, con algunos retoques en las propuestas territoriales, particularmente en Castilla y León, donde queda fuera de la lista al Senado por Burgos su ex secretario general Luis Tudanca.

El dictamen de la comisión aprobado por unanimidad este viernes tendrá que ser ratificado mañana sábado en la reunión que el Comité Federal del PSOE celebra en la localidad madrileña de Fuenalabrada.

PUBLICIDAD

La dirección socialista no ha facilitado la relación completa de candidaturas y se ha limitado a anunciar que ha conformado "las mejores candidaturas para cada circunscripción" con el fin de "consolidar y ampliar la mayoría progresista" en las Cortes.

Ni siquiera ha aclarado oficialmente si habrá candidaturas conjuntas al Senado con otras fuerzas de izquierda fruto de unas negociaciones en varios territorios a la espera de que a medianoche concluya el plazo para presentar las coaliciones que concurrirán a los comicios del 29N.

PUBLICIDAD

Pocas sorpresas en principio salvo algún cambio que ha trascendido en Castilla y León.

Luis Tudanca no será, como proponía el PSOE de Burgos, su cabeza de lista al Senado, como tampoco será candidato al Congreso por Palencia Álvaro Bilbao, cuyo puesto ocupará una veterana política cercana a Pedro Sánchez, Mariluz Martínez Seijo.

En la trastienda de estas modificaciones está el enfrenamiento de Tudanca con Ferraz, que viene de lejos, y que ha desembocado en una propuesta de los socialistas de Burgos para volver al Senado, donde fue senador autonómico hasta la renovación de las Cortes de Castilla y León en sus últimas elecciones autonómicas.

Más allá de estos casos se dan por avaladas todas las candidaturas de los once ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que se han dado a conocer esta semana, con un protagonismo especial para la titular de Defensa, Margarita Robles, número 2 por Madrid al Congreso por detrás del líder del partido, Pedro Sánchez.

Todos ellos figuran en puestos de salida, no solo en la circunscripción de Madrid, donde también se sitúan Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, sino también en Cádiz (José Manuel Albares); Valladolid (Óscar Puente y Ana Redondo); Toledo (Milagros Tolón); Navarra (Elma Saiz), Barcelona (Jordi Hereu); Ciudad Real (Isabel Rodríguez) y Valencia (Arcadi España).

Además, otros integrantes de la Ejecutiva Federal, hasta la mitad mitad de sus 45 miembros, también estarán en las listas, con la excepción de la portavoz Montse Mínguez, que hoy ha dimitido tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

El PSOE insiste que gracias a estos candidatos cuenta con "el mejor proyecto, el mejor liderazgo y las mejores candidaturas posibles para defenderlo en cada territorio y llenar de derechos el Congreso y el Senado el próximo 29N". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

El mismo día que el portavoz de ERC ha reconocido “haber fracasado”, la editorial Ara Llibres ha anunciado la publicación de su tercer libro

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

Los Veintisiete reconocen la situación especial de las dos ciudades como única frontera terrestre del bloque con África

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los cantantes Topacio Fresh y Fran Perea a la actriz Candela Serrat o el todoterreno Mario Vaquerizo

Los cuatro famosos se sientan en el plató de Roberto Leal hasta el martes 20 de octubre

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los cantantes Topacio Fresh y Fran Perea a la actriz Candela Serrat o el todoterreno Mario Vaquerizo

Carlos III debuta como diseñador de Burberry con un jersey de casi 1.500 euros inspirado en una de sus residencias

El monarca británico ha cedido una acuarela de Birkhall, su refugio escocés, para una colección cápsula que firma junto a la histórica casa de moda y Highgrove Gardens

Carlos III debuta como diseñador de Burberry con un jersey de casi 1.500 euros inspirado en una de sus residencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

El CNI concluye que Marruecos era “plenamente consciente” y actuó con “pasividad” ante la entrada masiva en Ceuta

Motse Mínguez dimite como portavoz del PSOE tras la polémica por los pisos en alquiler de su pareja y Pedro Sánchez lo lamenta: “Le dije que no lo hiciera. Es muy buena persona”

ECONOMÍA

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid