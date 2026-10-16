Ferraz aprueba las listas del PSOE para el 29N con retoques en Castilla y León

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Comisión Federal de Listas del PSOE ha aprobado las candidaturas del partido al Congreso y el Senado para las elecciones del 29 de noviembre, con algunos retoques en las propuestas territoriales, particularmente en Castilla y León, donde queda fuera de la lista al Senado por Burgos su ex secretario general Luis Tudanca.

El dictamen de la comisión aprobado por unanimidad este viernes tendrá que ser ratificado mañana sábado en la reunión que el Comité Federal del PSOE celebra en la localidad madrileña de Fuenalabrada.

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La dirección socialista no ha facilitado la relación completa de candidaturas y se ha limitado a anunciar que ha conformado "las mejores candidaturas para cada circunscripción" con el fin de "consolidar y ampliar la mayoría progresista" en las Cortes.

Ni siquiera ha aclarado oficialmente si habrá candidaturas conjuntas al Senado con otras fuerzas de izquierda fruto de unas negociaciones en varios territorios a la espera de que a medianoche concluya el plazo para presentar las coaliciones que concurrirán a los comicios del 29N.

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Pocas sorpresas en principio salvo algún cambio que ha trascendido en Castilla y León.

Luis Tudanca no será, como proponía el PSOE de Burgos, su cabeza de lista al Senado, como tampoco será candidato al Congreso por Palencia Álvaro Bilbao, cuyo puesto ocupará una veterana política cercana a Pedro Sánchez, Mariluz Martínez Seijo.

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En la trastienda de estas modificaciones está el enfrenamiento de Tudanca con Ferraz, que viene de lejos, y que ha desembocado en una propuesta de los socialistas de Burgos para volver al Senado, donde fue senador autonómico hasta la renovación de las Cortes de Castilla y León en sus últimas elecciones autonómicas.

Más allá de estos casos se dan por avaladas todas las candidaturas de los once ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que se han dado a conocer esta semana, con un protagonismo especial para la titular de Defensa, Margarita Robles, número 2 por Madrid al Congreso por detrás del líder del partido, Pedro Sánchez.

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Todos ellos figuran en puestos de salida, no solo en la circunscripción de Madrid, donde también se sitúan Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, sino también en Cádiz (José Manuel Albares); Valladolid (Óscar Puente y Ana Redondo); Toledo (Milagros Tolón); Navarra (Elma Saiz), Barcelona (Jordi Hereu); Ciudad Real (Isabel Rodríguez) y Valencia (Arcadi España).

Además, otros integrantes de la Ejecutiva Federal, hasta la mitad mitad de sus 45 miembros, también estarán en las listas, con la excepción de la portavoz Montse Mínguez, que hoy ha dimitido tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

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El PSOE insiste que gracias a estos candidatos cuenta con "el mejor proyecto, el mejor liderazgo y las mejores candidaturas posibles para defenderlo en cada territorio y llenar de derechos el Congreso y el Senado el próximo 29N". EFE