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Feijóo propone un "impuesto cero" para adquirir una primera residencia en el ámbito rural

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Toledo, 16 oct (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto sobre la mesa este viernes una reducción de impuestos para el mundo rural, y ha avanzado que una de sus propuestas de cara a las elecciones del 29 de noviembre será un "impuesto cero" para adquirir una vivienda como primera residencia en el ámbito rural.

Feijóo, que ha participado en Toledo en un acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha afirmado que "hay que darle facilidades a los jóvenes" que quieran vivir en el mundo rural, así como para garantizar "el relevo generacional".

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El presidente popular ha advertido que el medio rural "soporta una carga fiscal excesiva" y se ha comprometido a "una exención total" en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la primera transmisión a los jóvenes de menos de 40 años.

También ha puesto sobre la mesa una cuota de autónomos de 50 euros al mes durante tres años para los jóvenes de menos de 40 años que emprendan en zonas rurales; una reducción del 50 % en el impuesto de la renta para los primeros años de actividad; un bono incorporación al mundo rural de hasta 15.000 euros y avales públicos de hasta el 80 % para las inversiones que sean necesarias en las explotaciones.

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El popular también ha recordado que el PP aprobó en el Senado la ley de fiscalidad agraria, "que está bloqueada en el Congreso" y en la que se propone adaptar la fiscalidad a los ciclos productivos, de modo que se paguen menos impuestos cuando las cosechas sean malas.

"La España rural no puede ser un vestigio del pasado. Tiene que ser un lugar donde se pueda trabajar, donde se pueda emprender y, en consecuencia, donde se pueda vivir", ha añadido.

A nivel general, Feijóo ha lamentado que "el trabajo solo da para sobrevivir" y "las neveras se vacían porque los alimentos han subido un 43 %", por lo que ha propuesto una reducción de la presión fiscal.

"Mi propuesta es ayudar a las familias con las rentas más modestas para llegar a fin de mes. Mi propuesta, en definitiva, es que el esfuerzo sea recompensado y esto también afecta y sobre todo afecta al medio rural", ha dicho.

También ha reiterado que el PP no "acepta recortes" en la Política Agraria Común (PAC) y ha subrayado que es "prioritario proteger la despensa de Europa"; además de una reducción de la burocracia "para que la gente pueda dedicar su tiempo a trabajar más y a rellenar menos papeles". EFE

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