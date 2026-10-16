El PSOE y el Frente Amplio acuerdan presentarse al Senado en una lista única

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Madrid, 17 oct (EFE).- El PSOE y el Frente Amplio han anunciado que concurrirán al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre en una lista conjunta y bajo una única papeleta.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio han calificado de "histórico" este acuerdo, que han dado a conocer justo después de la medianoche, cuando ha expirado el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

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Los candidatos de ambas formaciones figurarán en una misma papeleta con el nombre "Senado de progreso" y según argumenta el PSOE, lo hacen tras escuchar "el clamor de las calles" de modo que han transformado esas reivindicaciones "en un acuerdo de país" con varias "sensibilidades" que "va mucho más allá de la suma de nuestras siglas".

Por su parte, el Frente Amplio explica que las listas se traducirán en candidaturas conjuntas en 47 circunscripciones respaldadas por el PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya, en una coalición a la que se añade el acuerdo de los socialistas con Més e IU y Sumar en Baleares y el de las fuerzas progresistas en La Gomera.

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El pacto ha sido anunciado al tiempo que se constataba el fracaso de las negociaciones entre el Frente Amplio y Podemos para concurrir de manera conjunta al Congreso en los comicios del 29N, salvo en Canarias y la Comunidad Valenciana, donde sí hay coalición de las fuerzas a la izquierda del PSOE.

Los socialistas y los responsables del Frente Amplio buscan con su papeleta única a la Cámara Alta rentabilizar al máximo el voto de la izquierda y hacer peligrar así la mayoría absoluta que el PP tiene ahora en el Senado.

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El PSOE afirma en este sentido que constituye "una urgencia democrática que el Senado recupere su verdadera vocación y deje de estar sometido a los intereses de PP y Vox" y destaca que "el esfuerzo, la responsabilidad y la generosidad" de los firmantes del acuerdo les sitúa "más cerca de ampliar la mayoría progresista".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, afirma en un vídeo distribuido por el partido que se trata de "un paso histórico a la altura del momento político" y de las demandas de "millones de ciudadanos" que quieren que España "siga mirando hacia adelante".

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El comunicado del Frente Amplio celebra el pacto para esta "histórica candidatura compartida" y explica que surge del "impulso y colaboración con la sociedad civil" por lo que los firmantes ahora deberán ser "consecuentes con este esfuerzo" tal y como afirman que han demostrado "para llegar hasta aquí a través del diálogo y la responsabilidad".

La conformación de una "mayoría de progreso" en la Cámara Alta, así como la defensa de la democracia y "que se sigan conquistando avances en derechos, libertades, igualdad y justicia social" son los objetivos declarados por las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE al explicar su acuerdo.

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Concluyen que no solo se trata de "frenar a la derecha y a la ultraderecha" para acabar con el uso "espurio y partidista" del Senado, sino que su voluntad es cumplir con la "urgencia democrática" que supone devolver a esta Cámara el papel que le asigna la Constitución.

adr/av