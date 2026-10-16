El PSOE confía en la "inteligencia" de la izquierda para cerrar coaliciones en el Senado

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Madrid, 16 oct (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha confiado este viernes en la "inteligencia" de la izquierda para lograr un acuerdo que permita presentar una lista unitaria en el Senado.

A pocas horas de que venza el plazo para registrar las coaliciones electorales, López se ha referido así al ser preguntado por el estado de las negociaciones para acordar una lista unitaria en la Cámara Alta con la que arrebatar al PP la mayoría absoluta.

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"Tengo siempre confianza en la inteligencia de la de la izquierda", ha dicho, y ha apelado a que las formaciones sean capaces "de ver lo que tenemos enfrente" y "lo que nos jugamos" para saber lo que hay que hacer.

Sobre si le preocupa que finalmente no haya unidad a la izquierda del PSOE, López ha respondido que "ojalá fructifiquen" las negociaciones.

"Nos gustaría pero no vamos a tener ninguna interferencia en su proceso de negociación y de diálogo", ha concluido. EFE