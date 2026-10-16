El PRC decide no presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre

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Santander, 16 oct (EFE).- El PRC ha decidido no presentar candidatura en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, ha dicho a los medios de comunicación, tras el Comité Ejecutivo que ha tomado la decisión, que en el escenario actual de "bipolarización" es muy difícil que el PRC "pudiera tener hueco" en esta cita electoral y que, en caso de no obtener un resultado positivo, se podría ver "lastrada la buena tendencia" que esperan los regionalistas para los comicios autonómicos y municipales de mayo.

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Revilla ha destacado además que en este momento sería también complicado que el voto del PRC en el Congreso tuviera la influencia que tuvo en 2019, cuando José María Mazón salió elegido diputado, y ha agregado que entonces también había una serie de reivindicaciones que fueron defendidas en el ámbito nacional.

Igualmente, ha considerado que, como en la última convocatoria el PRC no concurrió, no tendría derecho a contar con los espacios públicos que, conforme a la ley electoral, tendrán otras fuerzas.

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El partido, ha dicho Revilla, se ha tomado "una reflexión" sobre si concurría o no a las generales, con un primer Comité Ejecutivo el pasado 7 de octubre al que han seguido unos días de consulta a los comités locales y comarcales para conocer su opinión. "Ha habido un debate amplísimo en las bases y en los pueblos de Cantabria", ha asegurado el secretario general regionalista.

Y también lo ha habido este viernes en el Comité Ejecutivo, "donde ha intervenido prácticamente todo el mundo" y se ha celebrado una votación nominativa, con resultado de 39 votos en contra de ir a las elecciones generales y 14 a favor, con el voto contrario de Revilla.

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"Estamos en esa línea de defender lo nuestro", defender la sanidad pública y la educación, y combatir "temas gravísimos que ocurren en Cantabria", ha aseverado el líder regionalista y ex presidente regional, que ha augurado que, previsiblemente, tras el 29 de noviembre habrá "un Gobierno de PP y Vox".

La candidata regionalista a la Presidencia autonómica, Paula Fernández, ha añadido que el escenario para las generales es "excepcional", con poco margen entre esos comicios y la cita autonómica y municipal de mayo, y ha subrayado que el PRC tiene "buenas expectativas para mayo" y que centrará sus esfuerzos en esa cita. EFE

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