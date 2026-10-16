Espana agencias

Díaz destaca que la Inspección ha convertido casi un millón de contratos en indefinidos

Guardar

Huesca, 16 oct (EFE).– La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este viernes en Huesca que la Inspección de Trabajo ha transformado 923.349 contratos temporales en indefinidos desde 2020.

Díaz ha intervenido en el VI Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, celebrado en el Palacio de Congresos de la capital altoaragonesa, donde ha asegurado que necesita más medios pese al refuerzo de su plantilla y presupuesto.

PUBLICIDAD

Según los datos expuestos por la ministra, las actuaciones de la Inspección también han permitido regularizar a 148.311 falsos autónomos y recuperar 286 millones de euros en salarios.

“Habéis devuelto la dignidad y recursos a las familias”, ha señalado Díaz refiriéndose a los trabajadores de Inspección, aunque ha lamentado que la recuperación de estas cantidades no siempre reciba suficiente reconocimiento.

PUBLICIDAD

Díaz ha explicado que se han convertido en indefinidos ordinarios 262.000 contratos fijos discontinuos cuyo uso era irregular y ha destacado las actuaciones contra las vulneraciones de la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial.

La vicepresidenta ha defendido que su ministerio ha apostado por una inspección “moderna” y “fuerte”, aunque ha admitido que los avances realizados no cubren todas sus necesidades.

“He conseguido incrementar un 25 % la plantilla, pero sé perfectamente que no es suficiente”, ha reconocido.

Díaz ha situado el presupuesto destinado a la Inspección por encima de los 220 millones de euros y ha reclamado continuar aumentando tanto los recursos materiales como los medios técnicos y el personal especializado.

Entre las nuevas medidas adoptadas, ha mencionado el refuerzo del personal técnico y administrativo con veinte nuevas plazas y la creación de cincuenta becas de 12.000 euros cada una para facilitar la preparación de las oposiciones.

También ha destacado la modificación de la relación de puestos de trabajo para reforzar la estructura territorial con 51 unidades especializadas y asegurar que cada provincia disponga de una unidad contra el fraude.

Sobre prevención de riesgos laborales, ha confesado que queda “mucha tarea por hacer” frente a la mortalidad laboral.

Además, la vicepresidenta ha valorado la vigilancia del cumplimiento de la conocida como ley rider, la lucha contra el fraude transnacional y la creación de una oficina estatal contra la discriminación. EFE

1012273

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La hija del exministro ha hablado de su infancia, del papel fundamental de su madre, Ana Rodríguez, y de cómo su apellido conocido le ha abierto puertas

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Las cifras reflejan una media 22,1 °C, en un periodo marcado también por la sequía

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

La periodista, que lleva más de un año apartada de su trabajo por una enfermedad cuyo diagnóstico no ha querido hacer público, ha compartido el coste de su tratamiento

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Roma comenzó estos controles el 1 de agosto tras el asalto masivo a Ceuta y Madrid ha actuado con reciprocidad

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones