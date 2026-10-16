Díaz destaca que la Inspección ha convertido casi un millón de contratos en indefinidos

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Huesca, 16 oct (EFE).– La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este viernes en Huesca que la Inspección de Trabajo ha transformado 923.349 contratos temporales en indefinidos desde 2020.

Díaz ha intervenido en el VI Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, celebrado en el Palacio de Congresos de la capital altoaragonesa, donde ha asegurado que necesita más medios pese al refuerzo de su plantilla y presupuesto.

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Según los datos expuestos por la ministra, las actuaciones de la Inspección también han permitido regularizar a 148.311 falsos autónomos y recuperar 286 millones de euros en salarios.

“Habéis devuelto la dignidad y recursos a las familias”, ha señalado Díaz refiriéndose a los trabajadores de Inspección, aunque ha lamentado que la recuperación de estas cantidades no siempre reciba suficiente reconocimiento.

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Díaz ha explicado que se han convertido en indefinidos ordinarios 262.000 contratos fijos discontinuos cuyo uso era irregular y ha destacado las actuaciones contra las vulneraciones de la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial.

La vicepresidenta ha defendido que su ministerio ha apostado por una inspección “moderna” y “fuerte”, aunque ha admitido que los avances realizados no cubren todas sus necesidades.

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“He conseguido incrementar un 25 % la plantilla, pero sé perfectamente que no es suficiente”, ha reconocido.

Díaz ha situado el presupuesto destinado a la Inspección por encima de los 220 millones de euros y ha reclamado continuar aumentando tanto los recursos materiales como los medios técnicos y el personal especializado.

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Entre las nuevas medidas adoptadas, ha mencionado el refuerzo del personal técnico y administrativo con veinte nuevas plazas y la creación de cincuenta becas de 12.000 euros cada una para facilitar la preparación de las oposiciones.

También ha destacado la modificación de la relación de puestos de trabajo para reforzar la estructura territorial con 51 unidades especializadas y asegurar que cada provincia disponga de una unidad contra el fraude.

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Sobre prevención de riesgos laborales, ha confesado que queda “mucha tarea por hacer” frente a la mortalidad laboral.

Además, la vicepresidenta ha valorado la vigilancia del cumplimiento de la conocida como ley rider, la lucha contra el fraude transnacional y la creación de una oficina estatal contra la discriminación. EFE

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(foto)