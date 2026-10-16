Compromís y Podem alcanzan un acuerdo en la Comunitat Valenciana para las generales

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València, 16 oct (EFE).- Compromís y Podem han alcanzado un acuerdo en la Comunitat Valenciana para las candidaturas de las elecciones del 29 de noviembre, por el que los diputados nacionales de Compromís Águeda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa) encabezarán, como número 1 y 2, respectivamente, la lista de la coalición al Congreso por Valencia, mientras que Podem liderará la de Alicante.

Así lo recoge el acuerdo alcanzado entre estas dos formaciones para conformar una candidatura valenciana amplia de izquierdas, que está siendo sometido este viernes a la consulta de sus bases, y en el que se ha ofrecido a Esquerra Unida (EUPV) el número 3 por Valencia y un senador por Castellón, según han informado a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones.

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El Consell Polític Nacional de EUPV ha rechazado, con más de un 75 %, integrarse en la candidatura, pues cree que Compromís "nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo" con ellos y aunque cree "fundamental construir confluencias con otras formaciones políticas progresistas", no ve posible integrarse "en una candidatura ajena".

Desde Compromís, han afirmado a EFE que seguirán tratando de alcanzar en las próximas horas un acuerdo con EUPV para que se sume a esta coalición, que debe presentar formalmente su candidatura antes que finalice el día.

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Por el momento, se sabe que la lista por Valencia la encabezarán Águeda Micó como número 1 y Alberto Ibáñez como número 2, ambos diputados nacionales en la actualidad, aunque en grupos parlamentarios diferentes (Micó se pasó el año pasado al grupo mixto, mientras que Ibáñez optó por quedarse en Sumar).

La coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, ocupará el primer puesto por Alicante, mientras que a Esquerra Unida se le ha reservado el puesto 3 por Valencia y un senador por Castellón.

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La coalición llevará el nombre de 'Compromís' más un lema o "forma aglutinadora" del resto de formaciones que integren la coalición, en la que además de Podem se ha sumado también Esquerra Republicana del País Valencià.

Desde Podem han aclarado a EFE que aunque sus siglas no aparecerán en el nombre porque no querían "una sopa de siglas", no se integran en la candidatura como independientes, sino que se trata de "una coalición jurídica tradicional".

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Las mismas fuentes de Podem han asegurado que en la papeleta de votación, junto al nombre de cada integrante de la lista aparecerán las siglas de la formación a la que pertenece, por lo que no quedan invisibilizados. EFE