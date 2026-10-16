Espana agencias

Compromís y Podem alcanzan un acuerdo en la Comunitat Valenciana para las generales

Guardar

València, 16 oct (EFE).- Compromís y Podem han alcanzado un acuerdo en la Comunitat Valenciana para las candidaturas de las elecciones del 29 de noviembre, por el que los diputados nacionales de Compromís Águeda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa) encabezarán, como número 1 y 2, respectivamente, la lista de la coalición al Congreso por Valencia, mientras que Podem liderará la de Alicante.

Así lo recoge el acuerdo alcanzado entre estas dos formaciones para conformar una candidatura valenciana amplia de izquierdas, que está siendo sometido este viernes a la consulta de sus bases, y en el que se ha ofrecido a Esquerra Unida (EUPV) el número 3 por Valencia y un senador por Castellón, según han informado a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones.

PUBLICIDAD

El Consell Polític Nacional de EUPV ha rechazado, con más de un 75 %, integrarse en la candidatura, pues cree que Compromís "nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo" con ellos y aunque cree "fundamental construir confluencias con otras formaciones políticas progresistas", no ve posible integrarse "en una candidatura ajena".

Desde Compromís, han afirmado a EFE que seguirán tratando de alcanzar en las próximas horas un acuerdo con EUPV para que se sume a esta coalición, que debe presentar formalmente su candidatura antes que finalice el día.

PUBLICIDAD

Por el momento, se sabe que la lista por Valencia la encabezarán Águeda Micó como número 1 y Alberto Ibáñez como número 2, ambos diputados nacionales en la actualidad, aunque en grupos parlamentarios diferentes (Micó se pasó el año pasado al grupo mixto, mientras que Ibáñez optó por quedarse en Sumar).

La coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, ocupará el primer puesto por Alicante, mientras que a Esquerra Unida se le ha reservado el puesto 3 por Valencia y un senador por Castellón.

La coalición llevará el nombre de 'Compromís' más un lema o "forma aglutinadora" del resto de formaciones que integren la coalición, en la que además de Podem se ha sumado también Esquerra Republicana del País Valencià.

Desde Podem han aclarado a EFE que aunque sus siglas no aparecerán en el nombre porque no querían "una sopa de siglas", no se integran en la candidatura como independientes, sino que se trata de "una coalición jurídica tradicional".

Las mismas fuentes de Podem han asegurado que en la papeleta de votación, junto al nombre de cada integrante de la lista aparecerán las siglas de la formación a la que pertenece, por lo que no quedan invisibilizados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La hija del exministro ha hablado de su infancia, del papel fundamental de su madre, Ana Rodríguez, y de cómo su apellido conocido le ha abierto puertas

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Las cifras reflejan una media 22,1 °C, en un periodo marcado también por la sequía

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

La periodista, que lleva más de un año apartada de su trabajo por una enfermedad cuyo diagnóstico no ha querido hacer público, ha compartido el coste de su tratamiento

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Roma comenzó estos controles el 1 de agosto tras el asalto masivo a Ceuta y Madrid ha actuado con reciprocidad

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones