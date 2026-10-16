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Bulega, el más rápido en los entrenamientos libres de la prueba final del Mundial en Jerez

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 16 oct (EFE).- El piloto italiano Nicolo Bulega (Ducati) fue este viernes el más rápido en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en los entrenamientos libres de la categoría reina en la última cita del Campeonato del Mundo FIM Motul de Superbike, que se disputa hasta el domingo.

Bulega, ya coronado campeón del mundo de la especialidad en la prueba de Cremona (Italia), encabezó la clasificación combinada con un mejor registro de 1:38.155, conseguido en la primera sesión, ya que por la tarde paró el cronómetro en 1:38.309, informó la organización.

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El británico Sam Lowes (Ducati) fue segundo con 1:38.407, seguido por el español Iker Lecuona (Ducati), tercero con 1:38.489.

Este viernes han celebrado sus respectivas 'Tissot Superpole', que han definido las parrillas de salida para las primeras carreras del fin de semana, las categorías de Supersport, Sportbike y el Mundial Femenino (WorldWCR).

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En esta última disciplina, las españolas María Herrera (Yamaha), vigente campeona del Campeonato del Mundo Femenino de motociclismo, y Beatriz Neila (Yamaha) se juegan el cetro, aunque en esta primera jornada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto logró el mejor tiempo Paola Ramos (Yamaha), con 1:50.911.

Herrera y Neila partirán desde la segunda y la tercera posición, respectivamente, tras estar separadas por apenas una décima en la cronometrada.

En Sportbike, el español David Salvador (Kawasaki), líder del campeonato y aspirante al título, ha firmado la 'pole' con un tiempo de 1:45.802 en una sesión muy disputada, tras la que el también español Xavier Artigas (Kawasaki), principal rival del madrileño en la lucha por el certamen mundial, saldrá tercero en la parrilla.

En Supersport, donde el Mundial ya está decidido para el español Albert Arenas (Yamaha), este piloto saldrá desde el primer puesto de la parrilla después de hacer un tiempo de 1:41.084.

El sábado arrancará la jornada con la 'Superpole' de Superbike a las 11.15 horas, que determinará las posiciones de salida para las carreras de la categoría reina.

A continuación, se disputará la primera manga del Mundial Femenino a las 12.00 horas, seguida de Sportbike a las 13.00 y Supersport a las 14.00, antes de que Superbike cierre esta primera jornada de carreras a las 15.30 horas. EFE

jsb/cc/jl

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