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Bolaños quita hierro a los negocios inmobiliarios de la pareja de Mínguez: "no importan a la mayoría de la gente"

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha quitado hierro al negocio inmobiliario de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, remitiéndose a las explicaciones que ella dio, y ha asegurado que es "enternecedor" ver cómo PP y Vox usan este tema para tratar de "tapar" el debate de la vivienda.

Bolaños ha afirmado que tanto la polémica sobre la pareja de Mínguez como un desahucio que iba a realizar Muface --y que el ministro Óscar López tachó de "bulo"-- son asuntos que "no tienen absolutamente ninguna importancia para la inmensa mayoría de la gente" y que son informaciones que utilizan PP y Vox para no hablar de la vivienda u otros temas cotidianos.

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El ministro ha confrontado los modelos de la derecha con el defendido por el Gobierno de coalición respecto a los desahucios, recordando que el PSOE y sus socios plantearon un decreto, que tumbó el Parlamento --con los votos de PP, Vox y Junts-- aunque se volvió a aprobar después en Consejo de Ministros y está pendiente de convalidación en la Diputación Permanente, para que los desalojos sin alternativa habitacional a personas vulnerables no se puedan producir.

En una intervención en un acto informativo de 'Artículo 14', recogida por Europa Press, Bolaños ha reivindicado que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que "indiscutiblemente más ha hecho" por la vivienda en nuestro país en la historia de la democracia", recordando la primera ley estatal de Vivienda que se aprobó en 2022, que permite declarar zonas tensionadas para limitar precio de los alquileres, pero que no se aplica en comunidades gobernadas por PP y Vox. "Y esto tiene alguna consecuencia", ha añadido.

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PREGUNTA AL PP: "¿VAN A REBAJAR LAS PENSIONES?"

Sobre pensiones, el ministro ha defendido la hoja de ruta del Gobierno con una reforma que se aprobó para garantizar su sostenibilidad y que se pactó con la Comisión Europea para que se actualizaran al coste de lo que subiera la vida. "Ha supuesto que la pensión media en España, en los ocho años de Sánchez, ha subido 500 euros", ha apuntado.

Dicho esto, Bolaños ha preguntado al PP qué reforma pretende con las pensiones y "de dónde va a recortar", señalando también que Vox, según ha denunciado, quiere "un sistema mixto" con "una capitalización privada", lo que supone, a su juicio, que quien tenga "un salario bajo no va a poder tener una pensión" porque no podrá hacer aportaciones a un fondo privado.

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EuropaPress

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