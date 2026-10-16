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Arabia Saudí mantiene la Copa Asiática de 2027 pese a aplazar eventos por la ofensiva hutí

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El Cairo, 16 oct (EFE).- Arabia Saudí aseguró este viernes que mantiene los preparativos para albergar la Copa Asiática de 2027, pese al aplazamiento de otros eventos tras la ofensiva de los rebeldes hutíes del Yemen, que continúan lanzando ataques contra el país, incluidos aeropuertos.

El Comité Organizador Local afirmó en un comunicado que los trabajos para el torneo, previsto del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, avanzan según el calendario establecido y en coordinación con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

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"El comité señala que los preparativos, que abarcan diversos aspectos organizativos y operativos, avanzan conforme al calendario aprobado. Esto incluye garantizar la preparación de las sedes, las instalaciones y los servicios de apoyo", añadió la nota.

Por otro lado, sostuvo el "compromiso de continuar con su labor y destinar los recursos necesarios para asegurar el éxito de este evento continental".

"Su objetivo es ofrecer un torneo a la altura del estatus del reino de Arabia Saudí, manteniéndose al mismo tiempo atento a cualquier novedad relacionada con el campeonato para garantizar las condiciones óptimas para su éxito", añadió.

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La confirmación de la Copa Asiática llega después de que Arabia Saudí haya aplazado eventos insignia deportivos, como el torneo de tenis Six Kings Slam -donde iba a jugar Carlos Alcaraz- o las finales de FIFAe de deportes electrónicos, así como la Semana de la Moda de Riad, programados para este octubre, ante los ataques hutíes.

A esto se suman otros eventos musicales que han quedado aplazados, como el festival MDLBEAST Soundstorm -la principal 'rave' electrónica que se celebra en el país-, así como el Festival de Cine del Mar Rojo, en Yeda, ambos iban a tener lugar en diciembre.

Esta serie de cancelaciones se produce en un momento en el que los rebeldes hutíes del Yemen están atacando objetivos en Arabia Saudí, país que capitanea la coalición militar antihutí y que apoya al Ejército yemení, particularmente con bombardeos sobre territorio bajo control del grupo.

Pese a estos aplazamientos, Riad continúa celebrando algunos eventos presenciales, como el que terminó ayer de Consejo Mundial de Petróleo (WPC, en inglés), así como el que tiene programado del 26 al 29 de octubre, al que llaman el "Davos del desierto", mientras el aeropuerto de la capital continúa cerrado esta semana.EFE

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