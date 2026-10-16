24.136 personas respaldan en primarias que Irene Montero sea candidata y vaya en el primer puesto por Madrid

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La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero ha recibido 24.136 votos en las primarias organizadas por la formación, para que asuma el rol de candidata a la Presidencia del Gobierno y concurra como número uno por la lista de Madrid.

Así se desprende de los resultados publicados en la web 'www.primarias.info' que estipulan una participación total en este proceso de 26.590 personas durante este miércoles y jueves, que también arroja un total de 2.453 sufragios en blanco.

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Este resultado arroja una participación inferior a la última asamblea ciudadana de la formación, cuando en abril de 2025 participaron 27.172 personas inscritos del partido para reelegir a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Montero era la única candidata que concurría a estas primarias organizadas por su formación y que planteraron a Frente Amplio, que declinó participar sin negociar antes un acuerdo conjunto en una mesa de negociación. Precisamente la lista de Madrid se erige como principal obstáculo para la convergencia de ambos sectores a la izquierda del PSOE a falta de que este viernes se cierren las coaliciones electorales.

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Los 'morados' han planteado acuerdos asimétricos en diez comunidades y pactos en las circunscripciones con partidos de corte regionalista para "no peder ningún voto", pero dejando al margen Cataluña --donde tienen un acuerdo con ERC-- y en Madrid, apuntando así a la competencia electoral con Frente Amplio en dos autonomías bajo el argumento de que la fragmentación de candidaturas penaliza menos.

Durante estos días, los dirigentes de Podemos han reivindicado que el tándem de Montero con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, es el "liderazgo" que reclama el electorado progresista y invitaba al resto de fuerzas a incorporarse. La exministra de Igualdad declaró que iba a asumir el resultado de estas primarias porque supone el mandato de la ciudadanía.

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También afearon que los partidos del socio minoritario del Ejecutivo (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) no atendieran su propuesta de celebrar primarias para, ante las diferencias que mantienen, dirimir quién debía encabezar la candidatura de izquierdas.

Por su parte, Frente Amplio ha tendido la mano a Podemos para alcanzar pactos para una lista unitaria y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, ha remarcado que ofrecieron a Montero el segundo puesto por la capital y que es complicado explicarle al electorado que un fuerza extraparlamentaria en Madrid debe comandar la candidatura por esta circunscripción. En consecuencia, instaba a los morados a decidir si querían integrarse en una candidatura unitaria pero admitía que lo veía muy difícil.

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El resultado llega después de que Podemos haya alcanzado un acuerdo para una lista unitaria con IU, Sumar y Nueva Canarias en Canarias pero está fuerza de momento en los pactos en Aragón y Baleares, que implican a Chunta Aragonesista y Ara Més con Frente Amplio.