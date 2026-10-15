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Unicef revela que la cifra de adolescentes que declaran sentirse solos se ha duplicado

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Sevilla, 15 oct (EFE).- La proporción de adolescentes que declaran sentirse solos se ha duplicado, pasando del 7 % en 2018 al 13,6 % en 2022, y la de quienes manifiestan sentirse tristes aumentó en esos mismos años del 11,9 % al 19,5 %, según un estudio de Unicef España sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia.

Además, en ese mismo periodo de cinco años quienes indican poder prestar atención y concentrarse siempre o casi siempre han pasado del 55 % al 40,1 %.

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Los niveles de bienestar emocional de los adolescentes de 12 a 16 años han registrado "una caída sin precedentes" en los últimos años, ya que si entre 2006 y 2018 se mantuvieron relativamente estables, en 2022 se produjo un empeoramiento en todos los indicadores, según el barómetro de opinión de la infancia y la adolescencia sobre salud mental de Unicef España, presentado este jueves en Sevilla.

Este barómetro, efectuado en colaboración con la Universidad de Sevilla, lleva el título de "La salud mental sí es cosa de adolescentes. Hablemos de bienestar y estigma" y muestra que la caída en los niveles de bienestar se ha triplicado en el caso de las chicas y que, entre 2018 y 2022, el bienestar de los chicos cayó 0,14 puntos y el de las chicas 0,41.

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“Que la soledad y la tristeza aumenten entre adolescentes de 12 a 16 años es algo que debe preocuparnos y apelarnos a actuar”, ha asegurado María Ángeles Espinosa, presidenta de Unicef España, quien ha añadido que "no se debe alarmar ni simplificar, pero tampoco cerrar los ojos ante un problema que condiciona el presente de la adolescencia, pero también su futuro”.

El nivel socioeconómico de las familias se relaciona directamente con el bienestar, de modo que en 2022, el alumnado de familias con menos recursos declaraba un bienestar más bajo (3,26 puntos) que quienes vivían en hogares de nivel medio (3,4) o alto (3,54).

"En general, los datos son preocupantes porque muestran un descenso claro de cómo los propios adolescentes perciben su bienestar emocional”, ha explicado Pilar Ramos, profesora del departamento de Psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla y directora del barómetro.

“Los resultados del informe nos indican que se debe promover la protección para que cuando se da un malestar no se acentúe y, si se produce un problema, se tiene que facilitar su reconocimiento para recibir una respuesta adecuada”, ha añadido.

El estudio analiza también cómo el estigma -actitudes de rechazo, distanciamiento, prejuicio o paternalismo hacia las personas con problemas de salud mental- influye en la salud mental adolescente, y que uno de cada tres adolescentes, especialmente los chicos, presenta elevados niveles de estigma.

Cuanto más alto es este nivel, menos reconocimiento hay de los problemas de salud mental y, por tanto, menos identificación de determinadas experiencias perjudiciales y menor petición de ayuda profesional.

Con las conclusiones de este estudio, Unicef España ha recomendado que las administraciones públicas sitúen la salud mental adolescente en el centro de las políticas de infancia, a través de medidas como unidades multidisciplinares de salud mental o la incorporación de la participación adolescente en las decisiones públicas.

Igualmente ha recomendado "hacer de los centros lugares donde sea fácil pedir ayuda, convirtiendo la prevención del acoso en una prioridad desde la detección temprana, y garantizando que las figuras de orientación, como el coordinador de bienestar, sean realmente accesibles". EFE

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