Espana agencias

Turull (Junts) recuerda a Companys y acusa al Estado de intentar matar el alma de Cataluña

26/06/2025 El secretario general de Junts, Jordi Turull, ofrece una rueda de prensa para valorar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, a 26 de junio de 2025, en Barcelona (España). El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1-O, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en nuestra Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la "autoamnistía". POLITICA David Zorrakino - Europa Press
26/06/2025 El secretario general de Junts, Jordi Turull, ofrece una rueda de prensa para valorar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, a 26 de junio de 2025, en Barcelona (España). El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1-O, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en nuestra Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la "autoamnistía". POLITICA David Zorrakino - Europa Press
Guardar

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recordado este jueves al expresidente de la Generalitat fusilado por el franquismo, Lluís Companys, y ha acusado al Estado de seguir "cíclicamente intentando matar" el alma de Cataluña, a la vez que ha señalado que será el último año en que faltarán miembros del partido al homenaje tras la aplicación de la Ley de Amnistía.

Lo ha dicho en el homenaje de Junts al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 86 aniversario de su fusilamiento en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc en Barcelona, acompañado de la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales y del portavoz de Junts en el Parlament, Josep Rius, entre otros.

PUBLICIDAD

El posconvergente ha afirmado que con el asesinato de Companys se buscó "matar ese sentimiento nacional" de Catalunya, pero ha asegurado que no se ha conseguido ni se conseguirá.

Turull ha expresado que Junts viene a renovar el compromiso de poner por delante los intereses de Cataluña a los electorales: "Nosotros estaremos al lado de todas las causas nobles, pero que siempre, siempre, siempre nos moverá, porque sólo estamos nosotros, la defensa de Cataluña y la defensa de sus ambiciones".

PUBLICIDAD

"Mucha gente opta más por defender una trinchera ideológica que por defender Cataluña con todos los problemas, con todas las necesidades, con todos los retos, con todo ese camino que empezamos sin retorno el 1 de octubre para alcanzar la independencia de Cataluña", ha dicho.

VUELTA DE PUIGDEMONT

Ha asegurado que este será "el último año" en que faltarán miembros del partido al homenaje tras la aplicación de la Ley de Amnistía.

"El próximo 15 de octubre que nos encontraremos aquí tendremos el presidente Puigdemont, tendremos el conseller Comín, tendremos el conseller Puig y los tendremos porque somos herederos de esa promesa del presidente Companys de no rendirse ante las injusticias", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la ministra de Defensa más longeva

Ha tenido una relación compleja con parte del Ejecutivo y con el propio Pedro Sánchez. Sin embargo, es una de los miembros con más años -las dos legislaturas completas- en el Gobierno

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la ministra de Defensa más longeva

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso

Esta hortaliza típica del otoño aporta nutrientes esenciales para el organismo

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso

Harry y Meghan regresan a Nottingham para reivindicar su nuevo papel en Reino Unido: así será su primer acto conjunto

El matrimonio retoma su agenda pública este jueves con tres actos solidarios en Nottingham, un lugar muy especial para ellos

Harry y Meghan regresan a Nottingham para reivindicar su nuevo papel en Reino Unido: así será su primer acto conjunto

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

Rosalía prepara su camino hacia los Grammy 2027: ¿puede ‘LUX’ ganar Álbum del Año en los premios más importantes de la industria musical?

Tras sus apariciones en ‘The Tonight Show’ y ‘Saturday Night Live’, la artista catalana se posiciona en la carrera por los galardones estadounidenses, cuyas votaciones comenzaron este lunes 12 de octubre

Rosalía prepara su camino hacia los Grammy 2027: ¿puede ‘LUX’ ganar Álbum del Año en los premios más importantes de la industria musical?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

La incursión militar en Ceuta reaviva un pulso por sus aguas sin base jurídica: “Es una controversia política que dificulta la delimitación a gusto de Marruecos”

Renfe pone en marcha un servicio psicológico pionero para las víctimas de accidentes y consolida otro para los trabajadores testigos de arrollamientos

Los consulados españoles alertan de que llevará años identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que no tienen derecho a voto: “Es imposible en cinco días”

Un pueblo madrileño del PSOE pide una piscina y luz gratis para sus vecinos a cambio de que una empresa pueda construir una incineradora tan grande como la de Valdemingómez

ECONOMÍA

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

Un experto confirma cuánto le ha costado a Shakira las 13 noches en Madrid: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna