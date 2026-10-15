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Sánchez reclama una mayoría amplia en el Congreso para convalidar mañana el decreto de ayudas por la guerra de Irán

14/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios durante la primera sesión de trabajo del Consejo Europeo, a 15 de octubre de 2026, en Bruselas (Bélgica). POLITICA Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
14/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios durante la primera sesión de trabajo del Consejo Europeo, a 15 de octubre de 2026, en Bruselas (Bélgica). POLITICA Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que este viernes 16 de octubre voten a favor de convalidar el real decreto de ayudas para paliar los efectos de la crisis energética provocada por la guerra de Irán, que considera "ilegal, injusta e injustificada".

Sánchez considera que el conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel, responde a una decisión "injustificada, equivocada e ilegal" que ya ha costado a los socios de la UE más de 100.000 millones de euros, "lo que gasta Europa en política agrícola común anualmente", ha señalado.

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En declaraciones a los medios este jueves, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha hecho hincapié en el "enorme" efecto sobre las arcas públicas y sobre el bolsillo de los ciudadanos de este conflicto y ha defendido las medidas adoptadas por su Gobierno para mitigar los efectos.

España es el país que ha movilizado más recursos para proteger a empresas, hogares y a los sectores especialmente afectados --12.000 millones de euros en lo que va de año, según ha indicado-- principalmente por el alza del precio de los combustibles.

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Sánchez se ha mostrado convencido de que cuando pase esta crisis, "rebotará el potencial de crecimiento" y "recuperarán rápidamente" las actividades previas al "shock energético" actual.

TERCER PAQUETE DE MEDIDAS ANTICRISIS

Así, ha reclamado a los grupos parlamentarios que "dejen de lado cuestiones ideológicas" y voten a favor de la convalidación del decreto en la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

El decreto incluye medidas como la prórroga de las rebajas fiscales a la gasolina y el diésel hasta el 31 de diciembre, así como la limitación de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.

También mantiene la salvaguarda para la rebaja de los impuestos sobre la electricidad si la inflación supera cierto nivel, amplia las reservas de gas natural para el invierno y mantiene ayudas al campo y al transporte por carretera, entre otras medidas.

Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis desde el primero aprobado en marzo de este año y lo previsible es que salga adelante, igual que los anteriores. Hasta el momento PP y Junts no han desvelado su voto, pero se esprea que lo apoyen.

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EuropaPress

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