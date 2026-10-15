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Podemos ofrece a IU acuerdos de unidad circunscritos a 10 comunidades y dejar al margen Madrid y Barcelona

13/10/2026 La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press
13/10/2026 La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ofrecido la mano tendida a IU y a partidos de corte territorial acuerdos de unidad electoral en la mayoría de comunidades autonómicas al 29N, pero dejando al margen Madrid y Barcelona donde abre el escenario de competencia electoral con Frente Amplio.

Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha mostrado su mano tendida a una alianza con IU para las elecciones generales en los territorios donde "solo existen ambas fuerzas", citando los casos de Murcia, Cantabria, Asturias y, por supuesto, Andalucía.

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Fuentes del partido morado han explicado a Europa Press que la oferta a IU se dirige a las circunscripciones de diez comunidades autónomas que son Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía.

Al margen, está habiendo conversaciones con las fuerzas territoriales en Comunidad Valenciana, Baleares y Aragon (Compromís, Ara Més y Chunta) para tratar de conseguir alianzas que permitan articular listas unitarias de izquierdas a los comicios. Todo ello en el tramo final del registrar coaliciones ante la Junta Electoral, que concluye el viernes.

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De hecho, dirigentes autonómicos de la formación morada "han lanzado el guante" en las redes sociales, según ha dicho Belarra, apelando exclusivamente a revalidar coaliciones electorales en esos territorios emulando la fórmula de Unidas Podemos. En dichos mensajes, no se menciona en ningún caso a Movimiento Sumar o Frente Amplio, el nuevo espacio de los socios minoritarios del Gobierno. De todas formas, el partido desgrana que está hablando con muchas organizaciones, incluidas las de Frente Amplio aunque su planteamiento se circunscribe a IU.

La líder de Podemos ha exceptuado las circunscripciones de Cataluña, donde tienen un acuerdo de colaboración con ERC, y el caso de Madrid, donde la distancia con Frente Amplio es manifiesta. Con ello, desliza la opción de que en ambas circunscripciones haya competencia electoral de la izquierda al ser las dos plazas que son más proporcionales y donde "no se pierden votos de izquierdas".

De esta forma, apunta a la opción de acuerdos asimétricos que ya había barajado como hipótesis el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, quien dijo recientemente que en Madrid y Barcelona la fragmentación electoral en la izquierda castiga menos.

Belarra ha admitido que entiende que la gente esté "hasta las narices" de las negociaciones entre partidos para estas elecciones, pero ha garantizado que Podemos está a favor de que se den candidaturas "en todos los territorios en los que no se pierda ni un solo voto de izquierdas", volviendo a exceptuar Madrid y Barcelona.

ENTIENDE QUE LA GENTE ESTÁ HARTA

"Nuestra mano tendida para sentarnos a ver en Andalucía, todos los territorios en los que mucha gente quiere votar izquierda y no le estamos dando la oportunidad", ha insistido para defender que la carta de servicios de Podemos es "muy amplia" y tiene un historial contrastado de haber articulado las "candidaturas más amplias posibles".

Incluso, ha argumentado, aceptaron concurrir con Sumar en 2023 pese a denunciar el "veto" del proyecto impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la exministra de Igualdad Irene Montero.

En esta línea, el nuevo líder de Podemos en Murcia, Víctor Egío, apelaba a IU al recmarcar que llevan muchos años colaborando juntos y que no tienen que importar "ninguna fórmula mágica de la unidad" más allá de la alianza que mantiene ambas fuerzas.

El dirigente de Podemos Andalucía Nico Sguiglia ha planteado a IU que es necesario buscar "acuerdos para frenar a las derechas" y la coordinadora cántabra, Mercedes González, pide también una alianza dibujando un acuerdo "nacido por y para" la comunidad.

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EuropaPress

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