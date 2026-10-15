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Los acampados en Sol votan continuar con la protesta sin una fecha límite

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Madrid, 15 oct (EFE).- Los cientos de manifestantes que siguen acampados en la Puerta del Sol por vigésima noche se han reunido en una asamblea celebrada este jueves por la noche, en la que han decidido mantener la acampada sin una fecha límite para acabar con la protesta y han declarado la intención de llevar el espíritu de la plaza a los barrios de toda España.

La reunión ha comenzado pasadas las 20:30 horas y ha servido para que distintos grupos de manifestantes compartieran sus vivencias y opiniones acerca de cómo se está desarrollando la convivencia dentro de la acampada, así como para poner de manifiesto los aspectos que se pueden mejorar.

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Además, los participantes se han reunido en grupos más pequeños, organizados de manera aleatoria, durante diez minutos, en los que han confrontado ideas y pareceres para, posteriormente, ponerlas en común con el resto de sus compañeros.

De cara a la 'desacampada', se ha acordado la creación de una comisión de manifiesto político que recogerá las ideas de todos los barrios y nodos, órganos de representación de los acampados, para elaborar un manifiesto que sirva como hoja de ruta final. EFE

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