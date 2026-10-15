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La Real Sociedad apuesta de inicio por Oyarzabal y Sucic en ataque

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Redacción deportes, 15 oct (EFE).- La Real Sociedad apuesta por la presencia de Mikel Oyarzabal y el croata Luka Sucic en la punta de ataque en el encuentro que disputará este jueves (18:45) en el campo del Union Saint-Gilloise belga y en el que el conjunto guipuzcoano tratará de estrenar su casillero de victorias en la presente edición de la Liga Europa.

Para ello, el preparador txuri urdin, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, introducirá cinco cambios con relación al once inicial que alineó el pasado domingo en la victoria (3-2) sobre el Deportivo de La Coruña.

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Empezando por la portería, en la que Unai Marrero sustituirá a Alex Remiro, mientras que en el lateral derecho Igor Zubeldia será el recambio de Pablo Marín.

Jon Gorrotxategi será el compañero del venezolano Yangel Herrera en el doble pivote del conjunto vasco en detrimento de Carlos Soler, que actuó de inicio ante el Deportivo.

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La banda derecha del ataque será para el keniano Job Ochieng, que sustituirá a Ander Barrenetxea, mientras que Mikel Oyarzabal, que comenzó el duelo liguero desde el banquillo, formará la punta del ataque con el croata Luka Sucic.

El Union Saint-Gilloise, que se impuso en la primera jornada por 0-3 al Viktoria Pilsen, afrontará la contienda con un once formado por Koffi; Patris, Havenaar, Sylla, Chibani; Zenelli, Van de Perre, Olaru; Guilherme Smith, Biondic y Mofokeng. EFE

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