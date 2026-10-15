La JEC acuerda enviar documentación electoral a todo el CERA, aunque no todos puedan votar

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Madrid, 15 oct (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado enviar la documentación electoral para el 29N a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo para nacionalizados por la 'ley de nietos'.

Según han informado a EFE fuentes de este órgano, el objetivo es que la documentación necesaria para votar llegue a todos los que no estén afectados por el auto del Supremo.

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Algunos de los más de 160.000 inscritos que adquirieron la nacionalidad gracias a la citada 'ley de nietos', recuerdan estas fuentes, sí podrán votar si cumplen los requisitos marcados por el alto tribunal.

Según el auto del Supremo, "no regirá la suspensión" cuando los encargados de los consulados "expidan, bajo su responsabilidad", certificación que acredite que, a fecha 1 de agosto de 2026, esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de exiliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", como fija la Ley de Memoria Democrática y no la instrucción posterior.

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Esa instrucción está en el eje de la controversia, ya que el Gobierno señaló que se "presumiría" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

Para votar desde el extranjero ya no es necesario presentar solicitud previa, el conocido como voto rogado, sino que las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral se encargan de remitir la documentación electoral a los inscritos en el CERA.

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Para esta convocatoria, los primeros envíos de documentación se realizarán entre el 24 y el 30 de octubre y ya en noviembre se les enviarán las papeletas. EFE