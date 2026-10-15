'La invitación', 'Street Fighter' y varios títulos terroríficos de Sitges, en los cines

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Madrid, 15 oct (EFE).- Esta semana 'Street Fighter' es la película que se estrena en más cines españoles, a los que también llegan 'La invitación', 'remake' estadounidense de un largometraje de Cesc Gay; el documental sobre Lorca 'La voz quebrada' y varios títulos del Festival de Sitges, incluida una versión restaurada y completa de 'Los demonios'.

La nueva película basada en la saga de videojuegos 'Street Fighter' está ambientada en 1993, y dirigida por Kitao Sakurai ('Twisted Metal'). En su argumento, los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) se ven arrastrados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños y furia.

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Olivia Wilde (que dirige y protagoniza la película), Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton exploran las crisis de la mediana edad y el desgaste de las relaciones de largo plazo en 'La invitación', una comedia que invita a reflexionar sobre el amor, el deseo y la búsqueda de nuevas formas de conexión.

Este 'remake' de la comedia dramática 'Sentimental', de Cesc Gay, podría valer una nominación al Óscar a mejor actriz de reparto a Cruz, según la prensa especializada estadounidense, que la sitúa como posible doble nominada por su papel en 'La bola negra'.

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La última historia de amor de Federico García Lorca, imágenes en movimiento inéditas del poeta y un plan de huida a México que podría haber cambiado su destino, articulan 'La voz quebrada', el documental de Manuel Menchón, protagonizado por Álvaro Morte, que llegará a los cines esta semana.

La película muestra por primera vez imágenes en movimiento de Lorca en una gira con su grupo de teatro, La Barraca, en 1932 y reconstruye la relación entre el granadino y Juan Ramírez de Lucas, considerado por los investigadores su último amor.

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Basada en la novela homónima de Daniel Kraus, esta película es una historia de suspense dirigida por Brian Duffield ('De amor y monstruos').

Tras la muerte de su padre, Jay Gardiner (Austin Abrams, 'Weapons') se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una ballena. Atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre (Josh Brolin, 'Mi nombre es Harvey Milk') le enseñó pueden ser la clave para escapar.

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Trepidante comedia de acción a contrarreloj dirigida por Carlos Therón ('Operación Camarón') y producida por Telecinco y Zeta. Laura (Lucía Caraballo, 'Todos los lados de la cama'), un huracán amante del rock y de vivir deprisa, y Nacho (Alejandro Speitzer, 'Disco, Ibiza, Locomía'), un amante de las normas con miedo a volar, se conocen en un vuelo Londres-Madrid y saltan chispas.

Ella le propone un juego: si en la cinta de equipajes sale primero la maleta de él, se van cada uno por su lado. Pero si sale la de ella, continúan la noche. Para salirse con la suya, ella coge la primera maleta que ve...sin saber que pertenece a unos terroristas.

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Jaime Lorente ('La casa de papel') da el salto a la dirección con esta historia inspirada en la novela homónima de Salvador S. Molina, que también firma el guion junto a Lorente.

La historia narra el viaje emocional de Rubén, un niño de once años que, tras la misteriosa desaparición de su padre (Miguel Ángel Puro, 'Los años nuevos'), debe convivir con una abuela (Susi Sánchez, 'Cinco lobitos') a la que apenas conoce y junto a la que irá descubriendo una historia familiar marcada por el silencio, la culpa y las heridas que se transmiten de generación en generación.

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La nueva película del director polaco Michał Kwieciński ('Al servicio del Reich'), protagonizada por Eryk Kulm ('Al servicio del Reich'), Lambert Wilson ('Matrix Reloaded'), Joséphine de La Baume ('Rush') y Victor Meutelet ('Les innocents'), se acerca a la figura de Frédéric Chopin para retratar al compositor como una auténtica estrella de su tiempo: brillante, magnético y contradictorio, es el centro de la vida cultural del París del siglo XIX.

El coreano Hirokazu Koreeda ('Nadie sabe') estrena en cines el título que también presenta a la competición de Sitges. Su primera película de género en años, 'Kakeru', trata sobre una pareja marcada por la pérdida de su hijo que acepta acoger en casa a un niño humanoide creado a su imagen con inteligencia artificial.

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Lo que empieza como un intento desesperado de aliviar el dolor se convierte en una nueva vida familiar, tan luminosa como inquietante. ¿Puede la tecnología devolvernos a quienes amamos?

En 'Nightborn', de la directora finlandesa Hanna Bergholm, también a competición en Sitges, se puede ver a Rupert Grint, el recordado Ron Weasley de la saga 'Harry Potter', como un hombre que se muda con su pareja (Seidi Haarla) a la casa de su infancia en un bosque finlandés. Pero en cuanto nace su bebé, a pesar de las palabras tranquilizadoras de todos a su alrededor, ella sabe que algo anda terriblemente mal.

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Tras mostrarse en Sitges, se estrena en cines esta versión completa de 'Los demonios', del director británico Ken Russell (1927-2011), que fue censurada en su estreno en 1971. Protagonizada por Vanessa Redgrave y Oliver Reed, está basada en hechos históricos de la Francia del siglo XVII, cuando se produjo en la localidad de Loudun el caso más grande de posesión diabólica registrado en la iglesia católica (también retratado por Aldoux Huxley).

Otra de los títulos del Festival de Sitges que se estrena este viernes es 'Boiúna', dirigida por el estadounidense Mike P. Nelson ('Wrong Turn: Sendero al infierno'). En lo más profundo del Amazonas, una misión médica se convierte en una lucha por la supervivencia cuando una colosal depredadora ancestral despierta para reclamar su territorio. Con Kiana Madeira, Logan Marshall-Green y Jessica Rothe.

Largometraje de animación de la alemana Verena Fels que concursa en el Festival de Sitges. Mia, una estudiante expulsada, y su rata mascota Quentin llegan a la Academia Rotwood, donde ella es la única humana entre sus compañeros monstruosos. Debido al odio del director Van Vlad hacia los humanos, Mia deberá formar equipo con los monstruos para desbaratar sus planes.

Dirigido por Amanda Sans Pantling, este largometraje documental es el retrato íntimo de Diane Jobson, icono rastafari en Jamaica, abogada combativa y figura esencial en la vida de Bob Marley, quien la inspiró a abrazar el rastafarismo y un compromiso radical con la justicia social. Esa conexión marcaría para siempre su identidad, su espiritualidad y el rumbo de su vida.

Este documental de Areeb Zuaiter narra la lucha de Ahmed y sus amigos por encontrar un sentido a su existencia a través de un deporte no competitivo con el que exploran sus propios límites físicos y mentales. EFE

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