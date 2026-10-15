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Instituto de Astrofísica de Canarias: el TMT no se construirá en ningún lugar del mundo

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Roque de los Muchachos (La Palma), 15 oct (EFE).- El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, ha afirmado este jueves que, a su juicio, el Telescopio de Treinta Metros (TMT) no llegará a construirse en ningún lugar del mundo, después de que el consorcio internacional descartara finalmente su instalación en La Palma.

“Esto que voy a decir no debería decirlo, pero yo creo que no se va a construir el TMT”, ha señalado Martínez Pillet durante una sesión informativa en el Observatorio del Roque de los Muchachos con motivo de la puesta en marcha de los nuevos cuatro "Large Sized Telescopies", aunque ha recalcado que el IAC seguirá trabajando para atraer a la isla proyectos de una dimensión científica y económica similar".

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El consorcio del TMT comunicó en septiembre que sus socios no habían alcanzado el consenso necesario para aceptar la oferta "sólida" española para instalar el telescopio en La Palma, que contemplaba movilizar hasta 1.000 millones de euros, y señaló posteriormente que centrará sus esfuerzos en su emplazamiento preferente de Hawái.

Martínez Pillet ha señalado el hecho de que no haya ya posibilidad de albergar en el Roque de los Muchachos el TMT “como lo conocíamos”, ha considerado posible que en el futuro aparezca otro proyecto de gran escala, de modo que ha asegurado que el IAC trabajará para atraer infraestructuras con una visibilidad y un impacto astronómico y económico comparables.

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El director del IAC ha recordado además que el observatorio recibe cada año alrededor de una decena de propuestas para instalar nuevos telescopios, aunque ha subrayado que el espacio disponible es limitado y que únicamente se aceptan aquellas instalaciones cuyo valor científico justifica ocupar suelo en el complejo palmero. EFE

(foto)

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