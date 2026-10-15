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Hoy será noticia. Viernes, 16 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

Concluye el plazo para presentar coaliciones a las elecciones del 29N

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Madrid (EFE).- El plazo para presentar coaliciones a las elecciones del 29N concluye este viernes sin que Podemos y el Frente Amplio hayan conseguido un pacto para concurrir juntos en Madrid y Barcelona, a la espera de acuerdos de última hora en varias autonomías.

Mientras el PSOE ultima listas para el Senado con minorías de izquierda en alguna circunscripción como Baleares.

TRIBUNALES LISTERIOSIS

Comienza macrojuicio por el brote de listeriosis en carne mechada que causó 4 muertes y 240 lesionados

Sevilla (EFE).- El macrojuicio del conocido como 'caso Magrudis' por el brote de listeriosis en carne mechada que se produjo en 2019,  inicia sus sesiones este viernes en la Audiencia de Sevilla.

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Se trata del mayor brote de listeriosis en España hasta el momento y llegó a provocar cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas.

PLUS ULTRA

El prestamista de Plus Ultra detenido en agosto en Alemania declara ante el juez

Madrid (EFE).- El juez que investiga el caso Plus Ultra interroga este viernes al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, detenido el pasado mes de agosto en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro.

Este investigado fue arrestado el 21 de agosto en el aeropuerto de Fráncfort del Meno y entregado en septiembre a la Audiencia Nacional.

JUSTICIA GRATUITA

Víctimas de terrorismo o trata tendrán asistencia jurídica gratuita de forma automática

Madrid (EFE).- Las víctimas de terrorismo, trata o violencia sexual tendrán acceso universal e inmediato a la asistencia jurídica gratuita independientemente de si disponen o no de recursos económicos suficientes para litigar.

Así lo contempla el real decreto por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado esta semana en el Consejo de Ministros y que este viernes entra en vigor después de haber sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

MUSEO SOROLLA

El Museo Sorolla abre su nueva ampliación y comienza las obras en la casa original

Madrid (EFE).- El Museo Sorolla abre este viernes al público el nuevo edificio de su ampliación, situado a espaldas de la histórica casa del pintor en Madrid y que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados entre salas de exposiciones, almacenes y talleres en esta primera fase de renovación.

Lo que era un taller mecánico en desuso pegado a la pared posterior del palacete histórico son ahora cuatro grandes naves, cada una coronada por un gran lucernario que permite la entrada de la luz natural y resalta las líneas rectas y simples de las nuevas salas.

TEATRO ESTRENO

Tina Turner renace con un espectáculo que recupera tres décadas de carrera

Madrid (EFE).- Tina Turner, la reina mundial del rock and roll, vuelve este viernes a pisar la Gran Vía madrileña con el espectáculo 'Tina: The Rock Experience', un montaje con el que la cantante y actriz Patty Baker recupera sus mayores éxitos.

"Era arrolladora, con un espíritu de superación total; renacía de sus cenizas, como un ave fénix. Empezó de cero hasta llegar a ser una artista mundialmente reconocida, era una mujer emprendedora que jamás se rindió", considera Patty Baker, la artista canaria que se encargará de dar vida a Tina Turner en el Teatro Capitol de Madrid, todos los viernes desde hoy al 18 de diciembre.

EL TIEMPO

Chubascos con tormenta en Alborán y caída de las máximas en el noroeste

Madrid (EFE).- Este viernes, la estabilidad dejará paso a chubascos con tormentas localmente fuertes en Alborán, menos probables en el entorno del sistema Central y la Ibérica norte, además de una caída notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico y Lugo.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que continuará la estabilidad en la mayor parte del país, aunque la llegada de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos en Galicia y área cantábrica, intervalos nubosos en los tercios norte y este peninsulares, Baleares, Melilla y el Estrecho, así como nubes de evolución en la vertiente atlántica y Andalucía mediterránea.

EFE

plv

 

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