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Garamendi afea al Gobierno que quiera subir el salario mínimo en plena campaña electoral

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Madrid, 15 oct (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este jueves que el Gobierno utilice "el poder que tiene" en plena campaña electoral para actuar sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) con la intención de volver a subirlo.

Durante la clausura de la jornada por el 25 aniversario de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), Garamendi ha calificado de "increíble" que el Ejecutivo actúe de esta manera en periodo electoral.

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El líder empresarial ha dicho que "no sabe muy bien quiénes son" los expertos convocados por el Ministerio de Trabajo para que le asesoren sobre la actualización del SMI, un informe a partir del cual el Gobierno elabora su propuesta de subida.

Garamendi se ha quejado además de que se siga aumentando el SMI mientras el Gobierno se niega a actualizar los contratos públicos, que no pueden ser revisados con el aumento de los costes laborales hasta que se vuelven a licitar.

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Al respecto, ha asegurado que la patronal seguirá reclamando una solución "con este y el siguiente Gobierno", porque se trata de un asunto que debe abordarse de forma inmediata.

Garamendi ha rechazado asimismo que se culpe a los empresarios de que los salarios no suban, cuando el Estado, según ha defendido, se ha quedado con 17.000 millones de euros por no deflactar el IRPF, un dinero que debería estar "en los bolsillos de los trabajadores". EFE

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