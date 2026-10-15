El Sporting Hortaleza-Sevilla se disputará en El Val de Alcalá de Henares

Madrid, 15 oct (EFE).- El partido de la primera ronda de la Copa del Rey entre el Sporting Hortaleza y el Sevilla se disputará el jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares, según anunció este jueves el conjunto madrileño, que ejercerá de local.
El Val, con capacidad para unos 8.000 espectadores, cumple con los requisitos para el partido puesto que el Polideportivo Municipal de Hortaleza, campo oficial del Sporting Hortaleza, es de césped artificial y en Alcalá de Henares la hierba es natural.
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Las entradas podrán adquirirse a partir del lunes 19 de octubre. EFE
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