El IBEX cae el 0,12 % tras aumentar la inflación de EE.UU. y ante el desplome de Asia

Guardar

Madrid, 15 oct (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este jueves con una caída del 0,12 %, después de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos que estuvo por encima de lo previsto, y que eleva las perspectivas de más subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

El temor de que las empresas ligadas a la inteligencia artificial (IA) más endeudadas se vean perjudicadas por la subida de los tipos, provoca la caída del sector y una fuerte corrección en Asia, donde el Kospi de Corea del Sur se hunde más del 7 % y el Nikkei de Tokio cerca de un 5 %.

PUBLICIDAD

En este contexto, el IBEX 35 ha abierto con esa caída del 0,12 %, hasta los 19.202,2 puntos. Las ganancias acumuladas en el año se reducen al 10,95 %. EFE

(Foto)(Vídeo)