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Arabia Saudí pospone eventos importantes deportivos y de moda ante ataques de los hutíes

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El Cairo, 15 oct (EFE).- Arabia Saudí ha aplazados importantes eventos deportivos, como el torneo de tenis Six Kings Slam -donde iba a jugar Carlos Alcaraz- o las finales de FIFAe de deportes electrónicos, así como la Semana de la Moda de Riad, programados para este octubre, ante los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el reino.

El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento saudí, Turki al Sheikh, anunció que el torneo de tenis se ha pospuesto por "razones logísticas" y que, en lugar de celebrarse del 21 al 24 de octubre, las nuevas fechas serán del 27 al 30 de diciembre.

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Por otro lado, en la madrugada de este jueves tanto la FIFA como la Federación Saudí de Deportes Electrónicos anunciaron el aplazamiento de las finales de FIFAe Finals 2026, programadas para celebrarse en la ciudad de Yeda entre el 16 y el 25 de octubre, con el fin de "garantizar la preparación organizativa y logística necesaria para la realización del torneo y asegurar que no se vea afectado por los acontecimientos actuales en la región".

"Se anunciará cualquier novedad respecto a la nueva fecha de las finales más adelante", concluye la nota.

El Six Kings Slam es uno de los eventos más importantes dentro de la 'Riyadh Season' (La temporada de Riad), un festival anual que comienza el próximo 21 de octubre y que dura diez semanas, donde destacan las citas deportivas como la lucha libre o el boxeo, disciplinas en las que el país del golfo Pérsico está invirtiendo fuertemente.

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La 'Riyadh Season' es uno de los pilares de la Visión 2030 de Arabia Saudí, una iniciativa que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, lanzó en 2016 con el fin de diversificar la economía de un país fuertemente dependiente del petróleo, y dirigirla hacia el turismo, la sostenibilidad y el entretenimiento.

Estas iniciativas también buscan cambiar la imagen global del país, dónde hasta 2017 estaban prohibidas las salas de cine, los conciertos y hasta que las mujeres pudieran conducir.

Por otro lado, en su cuenta oficial de Instagram, la Semana de la Moda de Riad ha pospuesto sus seis días de pasarela, cuya cuarta edición iba a empezar hoy mismo, hasta 2027.

A esto se suman otros eventos musicales que han quedado aplazados, como el festival MDLBEAST Soundstorm -la principal 'rave' electrónica que se celebra en el país-, así como el Festival de Cine del Mar Rojo, en Yeda, ambos iban a tener lugar en diciembre.

Aún está por determinar si se celebrarán los Joy Awards -el equivalente de los premios Grammy en los países del golfo Pérsico- que están programados para el próximo enero.

Esta serie de cancelaciones se produce en un momento en el que los rebeldes hutíes del Yemen están atacando objetivos en Arabia Saudí, país que capitanea la coalición militar antihutí y que apoya al Ejército yemení, particularmente con bombardeos sobre territorio bajo control del grupo.

El pasado fin de semana, tuvo lugar el peor ataque militar que Arabia Saudí sufrió en una década con la muerte de al menos 13 personas en un bombardeo hutí sobre el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Riad.

Pese a estos aplazamientos, Riad continúa celebrando algunos eventos presenciales, como el que termina hoy de Consejo Mundial de Petróleo (WPC, en inglés), así como el que tiene programado del 26 al 29 de octubre, al que llaman el "Davos del desierto", mientras el aeropuerto de la capital continúa cerrado esta semana.EFE

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