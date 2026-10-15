Anula la información sobre una campaña de moda

Madrid, 16 oct (EFE).- La información transmitida con el titular “Ferran Torres protagoniza una campaña..." queda anulada ya que se ha transmitido por error. EFE

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La Junta Electoral enviará las papeletas para el 29-N a todos los españoles en el extranjero, aunque algunos no podrán votar por la suspensión de la ‘ley de nietos’ Con esto, el organismo pretende que los electores que viven fuera de nuestro país que sí tienen reconocido el derecho a votar reciban a tiempo los documentos para participar en las elecciones

Investigadores de Salamanca descubren que un fármaco para cortar la lactancia tras el parto reduce el riesgo de cáncer de mama Un ensayo en laboratorio del CSIC demuestra que la cabergolina frena el desarrollo de tumores en ratones al dejar de amamantar

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política” Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Si te cuesta desconectar cuando llegas a la cama, esta técnica de respiración puede ayudarte a relajarte Es un método sencillo que ayuda a calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso nocturno