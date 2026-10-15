Ábalos anuncia que recurrirá su condena ante el Tribunal Constitucional

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Madrid, 15 oct (EFE).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha anunciado este jueves que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 24 años y tres meses de prisión por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia.

Ábalos dará este paso una vez que la Sala de lo Penal ha rechazado por unanimidad el incidente de nulidad que interpuso contra la sentencia que le condenó por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

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En un mensaje en su cuenta de la red social X, el exministro anuncia que procederá a recurrir ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de derechos fundamentales, dado que no tengo otra posibilidad por la vía jurisdiccional ordinaria".

El exdirigente socialista alegará, entre otros motivos, que el alto tribunal ha vulnerado su "derecho fundamental de rango constitucional como es el de la doble instancia penal", al asumir la competencia para juzgarle en función de un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014, que Ábalos entiende que no corresponde en su caso, por lo que debería haber sido la Audiencia Nacional la que asumiera su investigación.

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En el auto en el que rechaza el incidente de nulidad, el alto tribunal "entiende que todas y cada una de las alegaciones formuladas ya han sido objeto de un análisis detallado, particularmente, en la sentencia cuya nulidad se insta".

Por tanto, considera que "el planteamiento esgrimido en el incidente de nulidad no revela sino el desacuerdo con la decisión alcanzada por esta Sala que desde luego y por sí solo no justifica la nulidad pretendida" ya que el exministro "vuelve sobre cuestiones ya resueltas convirtiendo el incidente de nulidad en un recurso de súplica para que el tribunal reconsidere la decisión". EFE

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