3-0. Una primera parte excelsa lanza a España a semifinales ante Argentina

Guardar

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- La selección española de hockey sobre patines, vigente campeona del mundo, selló este jueves su clasificación para las semifinales del Mundial de Asunción tras imponerse a la de Chile (3-0) con una primera parte excelsa, en la que concentró los tres goles del encuentro y dejó encarrilado un triunfo que después supo administrar con solvencia.

A un paso de disputar su segunda final mundialista consecutiva, el equipo dirigido por Pere Varias se medirá a una exigente Argentina en la madrugada del viernes al sábado, a la 1:00 hora peninsular.

PUBLICIDAD

La selección albiceleste ha ido de menos a más en el torneo: cayó ante Francia en su estreno (1-2), reaccionó con sendas victorias frente a Angola (4-1) y Chile (0-4), que le permitieron acceder como segunda de grupo, y confirmó su candidatura al título con una contundente victoria ante Italia en cuartos de final (4-1).

Antes de pensar en reeditar la final del último Mundial, España debía superar el escollo de una selección chilena que, pese a no haber ganado ningún partido en el torneo, afrontaba el cruce dispuesta a poner en aprietos al vigente campeón.

PUBLICIDAD

El combinado español no dio opción a la sorpresa. Saltó a la pista con la concentración que exigía la cita y resolvió buena parte del trabajo en una primera mitad de alto nivel, en la que Marc Grau abrió el marcador al aprovechar un rechace tras un lanzamiento de Eloi Cervera (1-0, min. 6).

España mantuvo el pulso y amplió su ventaja en el tramo final del primer tiempo, cuando Pau Bargalló encontró a Nil Roca, que definió con precisión para firmar el 2-0 (min. 21). Apenas dos minutos después, el propio Roca robó la bola en campo contrario y asistió a Grau, que no perdonó para completar su doblete (3-0, min. 23).

PUBLICIDAD

Con el trabajo más difícil hecho, España afrontó la segunda parte con el objetivo de proteger una renta construida a base de autoridad y acierto. Chile dio un paso adelante en busca de la reacción, pero, aunque el juego español perdió algo de fluidez, el equipo de Pere Varias mantuvo el control de la posesión y cerró los espacios para impedir que su rival encontrara vías para reabrir el partido.

La ocasión más clara chilena llegó desde el punto de penalti, tras una falta de Pol Manrubia sobre Manuel Drago. Sin embargo, Càndid Ballart respondió con una parada decisiva al lanzamiento de Diego Rojas, compañero suyo en el Reus, y preservó la portería a cero hasta el pitido final.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

3 - España: Ballart; Bargalló, Grau (2), Nil Roca (1), Cervera, -cinco inicial-, Llanes, Carballeira, Manrubia, Morales y Blai Roca (p.s).

0 - Chile: Paneque; Rojas, Fernández, Márquez, Soto, -cinco inicial-, Campos, Drago, Osorio, Emilio Garcia y Diego Garcia (p.s).

Goles: 1-0, min.6: Marc Grau. 2-0, min.21: Nil Roca. 3-0, min.23: Marc Grau.

Árbitros: Massimiliano Carmazzi (ITA) y Paulo Giraudo (ARG). Mostraron tarjeta amarilla a Blai Roca (min.29) y a Càndid Ballart (min.46) por parte de España.

Incidencias: partido de cCuartos de final del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm/ism