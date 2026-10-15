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2-0. Berterame y De Paul meten al Inter Miami en los 'playoffs'

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Chicago (EE.UU.), 14 oct (EFE).- Con goles de Germán Berterame y de Rodrigo De Paul, el Inter Miami ganó por 2-0 al New York City y selló el pase matemático a los 'playoffs' de la MLS.

Berterame anotó el 1-0 a los 20 minutos tras una asistencia del uruguayo Luis Suárez y De Paul amplió distancias al borde del descanso a pase de Leo Messi para que el Inter Miami certificara su participación en la postemporada con seis jornadas de antelación respecto al final de la temporada regular.

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La victoria del club del técnico Cristian González pudo ser más abultada de no repeler el poste en el tiempo de descuento un remate del brasileño Riquelme Fillipi tras un contragolpe liderado por Messi.

El Inter Miami celebró su decimocuarta victoria del curso y es segundo en el Este, con 52 puntos, detrás del Nashville.

El meta canadiense Dayne St. Clair también acaparó los focos al parar un penalti en el tiempo añadido ante el argentino Nicolás Fernández Mercau.

Esa parada le permitió mantener su portería en cero por segundo partido consecutivo, tras la anterior victoria cosechada contra el DC United.

El Inter Miami se sumó al Nashville como los primeros equipos de la Conferencia Este en avanzar a los 'playoffs'.

El New York City encadenó su cuarto partido consecutivo sin victorias y quedó momentáneamente fuera de los puestos de postemporada. EFE

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