Vox acusa a la "mafia socialista" de usar las instituciones tras la amnistía del Tribunal de Cuentas

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado la decisión del Tribunal de Cuentas de aplicar la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el resto de encausados en el caso sobre el presunto desvío de fondos del 1-O: "Así es como utiliza la mafia socialista las instituciones que tienen a su alcance", ha señalado.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este miércoles ha lamentado que se ha perdonado "a los golpistas por robar millones de euros que deberían haber ido a lo que de verdad necesitan los catalanes: sanidad, vivienda, ayudas a la dependencia y bajadas de impuestos".

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"¡Hay que llenar las urnas para echarles!", ha sentenciado en referencia al Gobierno.