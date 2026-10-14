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Tellado reta a Robles a desmarcarse porque la incursión de buques marroquíes en aguas de Ceuta no es un "hecho puntual"

09/10/2026 El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comité de Campaña del Partido Popular para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
09/10/2026 El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comité de Campaña del Partido Popular para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha retado este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a "desmarcarse" porque la incursión de buques militares marroquíes en aguas ceutíes en los días de la llegada masiva de inmigrantes no es un "hecho puntual".

Este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que la entrada de varios buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta a finales de julio fue un "hecho puntual" que se resolvió a través del diálogo para justificar que desde el Ejecutivo no se informara al respecto.

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"Estamos hablando de un hecho puntual", afirmó Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser preguntada en tres ocasiones por qué este suceso no se conoció hasta este lunes, cuando lo desveló el diario 'El País', y por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo mencionó durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del pasado 3 de septiembre para informar sobre la crisis en Ceuta.

Sin embargo, el Partido Popular ha rebatido esas afirmaciones del Gobierno. "Lo que estamos conociendo sobre la invasión de Ceuta no es ni de lejos un hecho puntual, como dice el Gobierno", ha asegurado Tellado.

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En este sentido, el 'número dos' del PP ha emplazado a la titular de Defensa a desmarcarse. "Margarita Robles tiene una última oportunidad de desmarcarse, pero no lo hará porque para ser ministra de Sánchez hay que ser igual que Sánchez", ha declarado, en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

FEIJÓO CREE QUE SE DEBIÓ DESPLEGAR EL EJÉRCITO EN LA FRONTERA

Este martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya aseguró que en ese momento, si Marruecos no abortaba esa operación, lo "lógico" habría sido dejarle claro que España iba a desplegar el Ejército en la frontera. Además, acusó a Sánchez de "mentir" con este asunto.

El jefe de la oposición señaló que con Marruecos hay que mantener una relación de "lealtad" y "buena vecindad" pero también de "firmeza" porque "no se negocia" la integridad territorial. "Y esto lo ha de saber Marruecos y lo ha de saber cualquier país", enfatizó.

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