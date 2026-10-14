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Penélope Luna encabezará la candidatura de IU-Verdes de la Región de Murcia al Congreso por el Frente Amplio

27/10/2025 La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA IU-VERDES
27/10/2025 La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA IU-VERDES
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La coordinadora de Izquierda Unida-Verdes en la Región de Murcia, Penélope Luna, ha sido elegida para encabezar la propuesta de su formación al Congreso de los Diputados dentro de la lista de la coalición Frente Amplio, según ha acordado el partido en la tarde de este martes.

En la propuesta de IU-Verdes acompañan a Luna el secretario político del PCE en la Región, Alfonso Lucas; la concejala en Alhama de Murcia, Dori Muñoz; el edil y portavoz del grupo municipal en Lorca, Pedro Sosa; la coordinadora de Jóvenes de IU-Verdes en la Región, Laura Carrillo, y el diputado en el Parlamento autonómico José Luis Álvarez-Castellanos.

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Tras la designación, Luna afirmó que su organización está preparada para "llevar la voz de la Región y sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados y al Senado".

"Nuestro compromiso es trabajar por la clase trabajadora, por quienes cada día sostienen esta Región con su esfuerzo y necesitan salarios dignos, vivienda asequible, servicios públicos de calidad y un futuro con derechos", manifestó.

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Asimismo, remarcó que "frente al fascismo, la respuesta debe ser más democracia, más derechos y más justicia social", al tiempo que subrayó el perfil municipalista de la lista elaborada por su formación.

CANDIDATURA A LA CÁMARA ALTA

Por su parte, la coordinadora local de IU-Verdes en Murcia y candidata a la Alcaldía del municipio, Liliana Mellado, encabezará la propuesta al Senado, con el concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Mula, Antonio Moreno, en la suplencia.

Mellado sostuvo que resulta necesario "romper con la mayoría del Partido Popular en el Senado", al que acusó de utilizar las instituciones "como su brazo armado en la confrontación con el Gobierno en vez de preocuparse en solucionar los problemas de las murcianas y los murcianos".

"El Senado no puede seguir siendo utilizado como un instrumento de bloqueo político mientras miles de familias trabajadoras tienen dificultades para llegar a fin de mes", concluyó.

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EuropaPress

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