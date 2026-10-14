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El precio del diésel se estabiliza por encima de 1,88 euros durante el puente de octubre

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Madrid, 14 oct (EFE).- El precio de venta del diésel en las gasolineras españolas se ha estabilizado por encima de 1,885 euros por litro durante el puente del 12 de octubre, lo que refleja un descenso de más del 2 % respecto a su coste al término de septiembre, todo ello con una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro.

Según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el diésel se pagaba este martes -dato más actualizado- a 1,887 euros por litro, mientras que desde el 8 de octubre su coste medio ha oscilado entre los 1,885 y los 1,889 euros.

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De este modo, el gasóleo de automoción se pagaba este martes un 1,9 % más barato que el 30 de septiembre -también con la misma rebaja fiscal- y 9 céntimos por litro más barato que hace una semana.

De este modo, llenar el depósito de 55 litros de gasóleo le cuesta al consumidor de media 103,78 euros, 2,04 euros menos que el 30 de septiembre.

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En el caso de la gasolina, repostar en una estación de servicio española cuesta de media 98,28 euros si se llenaba un depósito de la misma capacidad, 7,81 euros menos que al término del pasado mes.

La rebaja fiscal aplicada a este combustible sí que se incrementó con el nuevo paquete de medidas anticrisis que entró en vigor el 1 de octubre, pasando el descuento al impuesto de hidrocarburos de 5 céntimos a los 20 céntimos por litro actuales.

Esta rebaja se prolongará en noviembre por el incremento del precio de los carburantes registrado en el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, donde se ha superado el umbral del 15 % de alza los precios.

El detalle de la estadística muestra que el gasóleo subió un 34 % y la gasolina, un 27,5 %, a pesar de las reducciones incluidas en el Plan de Respuesta aprobado por el Gobierno como consecuencia del conflicto en Oriente Medio: el descuento al diésel pasó de 10 céntimos por litro en agosto a 20 céntimos en septiembre y el de la gasolina se redujo de 10 a 5 céntimos.

De no haberse superado el umbral del 15 %, estaba previsto que a partir del 1 de noviembre el descuento fiscal se hubiera reducido a 13 céntimos por litro. Sin embargo, se mantendrán los 20 céntimos.

Los datos del Miteco señalan que este martes la gasolina se pagaba de media a 1,787 euros por litro, un 7,36 % menos que el 30 de septiembre, un abaratamiento marcado por el incremento del descuento fiscal.

La última actualización del boletín petrolero de la UE, que recoge datos hasta el 12 de octubre, refleja que la semana pasada en España se suministró el cuarto diésel más barato de los Veintisete, solo por detrás de Malta, como es habitual, de Polonia y de Bulgaria.

En cuanto a la gasolina, en la Unión Europea hubo siete países que lo vendieron en sus gasolineras a un precio inferior al de las españolas.

De media, en la UE se suministró la gasolina de media a 2,009 euros por litro y el gasóleo a 2,135 euros, los dos combustibles muy por encima del coste medio en España.

Lo mismo ocurre en la zona euro, donde la gasolina estaba a la venta a un precio medio de 2,078 euros por litro y el diésel a 2,186 euros. EFE

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