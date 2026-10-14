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El PP no se opondrá un debate a cinco en Atresmedia que incluya a los candidatos de Frente Amplio y de Podemos

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El PP no se opondrá a un debate a cinco en Atresmedia que incluya a los candidatos de Frente Amplio y Podemos si finalmente encalla la negociación entre esas formaciones de izquierda y no consiguen concurrir en una única candidatura a las elecciones generales del 29 de noviembre, según han indicado a Europa Press fuentes del comité de campaña de los 'populares'.

El PP aceptó la semana pasada participar en tres debates electorales ante las generales: un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en Mediaset; un debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria, el 23 de noviembre en RTVE; y un debate en Atresmedia entre los candidatos de los principales partidos, que tendría lugar el jueves 26 de noviembre.

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En concreto, los 'populares' ya señalaron la semana pasada que este último debate --a tres días de las votaciones-- sería entre "PP, PSOE, Vox y quien quiera que se presente por parte de la extrema izquierda a las elecciones y que herede los planteamientos de Podemos e IU en 2015, Unidos Podemos en 2016, Unidas Podemos en 2019 y Sumar en 2023".

Por lo pronto, y a la espera de ver si hay una lista unitaria a la izquierda del PSOE, fuentes del PP han indicado a Europa Press que estarían abiertos a que el debate de Atresmedia del día 26 de noviembre incluyera también a la candidata de Podemos, Irene Montero.

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EL VIERNES, ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRAR COALICIONES ELECTORALES

Los partidos de Frente Amplio acordaron el lunes presentar como su candidata a la Presidencia del Gobierno a la exalcaldesa Ada Colau, quien está mañana ha abierto la puerta a la posibilidad de renunciar a ese cargo si facilita un acuerdo con Podemos para una candidatura de unidad.

La propia Colau afirmó en un vídeo difundido este martes que "todavía hay tiempo" y tendió la mano a ERC y Podemos para sentarse a negociar con el objetivo de lograr que haya una candidatura única de las izquierdas a la izquierda del PSOE.

Por su parte, Podemos ha alcanzando un acuerdo de colaboración con ERC en Cataluña y reivindica a la exministra de Igualdad Irene Montero como su candidata y referente electoral de la izquierda. Este martes, la eurodiputada de la formación morada evitó pronunciarse sobre la "puerta abierta" de Frente Amplio para unirse a la confluencia con Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida. "Prefiero mi silencio porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que las cosas vayan bien", afirmó.

El panorama electoral de la izquierda alternativa se clarificará este viernes, último día fijado en el calendario para registrar coaliciones a las generales del próximo 29 de noviembre.

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EuropaPress

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