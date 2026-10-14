El Baskonia destituye a Paolo Galbiati

Vitoria, 14 oct (EFE).- El Kosner Baskonia anunció este miércoles la destitución de su entrenador, el italiano Paolo Galbiati, tras la derrota de ayer en la Euroliga ante el Dubai que ha colocado un 1-4 de balance victorias/derrotas, aunque en la ACB llevaba un pleno de triunfos (3-0).
Galbiati, el entrenador que ganó la Copa el año pasado, ha durado una temporada en Vitoria, más el inicio de ésta. Su marcha se anuncia horas después de desprenderse del escolta Markus Howard. EFE
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