Colau ofrece no liderar el Frente Amplio para incluir a Podemos pero el pacto sigue lejos

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- La posibilidad de que haya un pacto entre Frente Amplio y Podemos sigue en el aire a dos días de cerrar las coaliciones electorales, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha mostrado dispuesta a no ser la candidata de la coalición con tal de integrar a los morados, que se aferran a Irene Montero.

Colau ha abierto este miércoles una vía para facilitar un posible entendimiento entre Podemos y la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, que acaba de acordar que ella sea la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

"Si una persona genera más consenso que mi candidatura, adelante, cedería. Si el problema es el nombre de la formación, se cambia. No puede ser que por cosas así no se llegue a un acuerdo", ha dicho en una entrevista en TVE.

Con estas declaraciones, Colau ha dado a entender que los liderazgos personales y las siglas son el principal obstáculo para llegar a un acuerdo entre Podemos y los partidos que integran por el momento Frente Amplio: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

PUBLICIDAD

Pero considera que aún es posible consensuar una candidatura única a dos días de que se cierre el plazo para registrar coaliciones electorales, el próximo viernes 16 de octubre.

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha destacado la "voluntad inequívoca" de Colau para integrar a Podemos en Frente Amplio y ha defendido también el pacto con los morados, pero ha señalado que si no se consigue la coalición está lista para ir a elecciones, por lo que "dramas cero".

PUBLICIDAD

En Podemos aseguran que están abiertos a pactar con los partidos de Frente Amplio pero sin renunciar al liderazgo de Irene Montero, ya que los morados defienden que su candidata y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, son el mejor equipo electoral.

"Es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero. Entonces yo creo que es el mejor tándem para dar la pelea, de verdad lo creo y confío en ello. Por supuesto, abiertas a dialogar con todo el mundo", ha señalado la líder de Podemos, Ione Belarra, en otra entrevista en TVE.

PUBLICIDAD

De esta forma, Podemos sigue priorizando el acuerdo alcanzado con ERC para colaborar en Cataluña en las elecciones generales y para que Montero y Rufián hagan campaña juntos en el resto de España.

Más allá de este pacto, Podemos defiende la elección de candidatos en la izquierda a través de primarias abiertas, un proceso que convocó hace días y que ha comenzado este miércoles, con Montero como única aspirante de los morados a la Presidencia del Gobierno.

PUBLICIDAD

El foco y las mayores dificultades están en las candidaturas de Madrid y Barcelona, como ha reconocido Belarra, pero en el resto de los territorios las conversaciones para lograr candidaturas de unidad a la izquierda del PSOE avanzan con más fluidez, según señalan algunas formaciones a EFE.

Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde Compromís aspira a liderar una única candidatura junto a Esquerra Unida, Podem, Esquerra Republicana del País Valencià y Sumar País Valencià.

PUBLICIDAD

Y también en Aragón, donde la Chunta lidera las negociaciones para configurar una lista de unidad junto a partidos como IU, Podemos o Movimiento Sumar.

En paralelo, el PSOE y otras formaciones de izquierdas siguen explorando la posibilidad de concurrir juntos en el Senado para evitar que el PP controle de nuevo la Cámara Alta.

PUBLICIDAD

A la espera de saber si hay acuerdo o no con las coaliciones electorales, Frente Amplio ha dado un paso más y ha presentado este miércoles su logotipo, en el que combina los colores rojo bermellón con el amarillo lima. EFE