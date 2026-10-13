Vox celebra que Feijóo empiece a respetarles y sea consciente de que el enemigo es Sánchez

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Madrid, 13 oct (EFE).- Vox celebra que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comience a respetarles y sea consciente de que el "enemigo" es el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre.

El PP ha asumido que "matando a Vox" no va a gobernar, han resaltado fuentes de la formación de Santiago Abascal, que han reaccionado así a las afirmaciones de Núñez Feijóo sobre que con Vox "ni cordón sanitario ni cordón umbilical".

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Aunque consideran esta afirmación una "gallegada" propia de Feijóo, en Vox saludan que los populares marquen las diferencias entre los dos partidos, reconozcan que cada uno tiene su espacio y entienda, al mismo tiempo, que ambos comparten el objetivo común de echar a Sánchez de la Moncloa.

Creen evidente que tiene que haber comunicación y contacto entre los dos partidos y consideran que lo que no era normal era lo que ocurría hasta ahora, con continuas críticas mutuas.

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Recalcan que es lo que está esperando la sociedad y precisan que eso no significa ni que son el mismo partido ni que nadie se ha movido de sus posiciones.

Niegan además que hayan formalizado un pacto de "no agresión", pero insisten en que no tenía ningún sentido los ataques de unos a otros.

"Los españoles tienen que ver que el mal es Sánchez", han subrayado las fuentes. EFE