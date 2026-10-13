Vinilos, carretes y artes manuales: la reconquista del mercado analógico ante la IA

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Daniela Goncalves Da Silva

Madrid, 13 oct (EFE).- Mientras canciones generadas por IA acumulan millones de reproducciones en TikTok, la industria musical demuestra la lealtad de los fans con un aumento en la facturación de vinilos del 27,7 % en el primer semestre de 2026, lo que refleja un fenómeno en el que pasatiempos analógicos se convierten en un refugio ante el contenido digital.

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El mercado físico de la música creció un 20,3 % hasta alcanzar los 20,9 millones de euros en los primeros seis meses del año, según datos facilitados a EFE por Promusicae, asociación empresarial que representa a la industria discográfica en España.

No obstante, su auge antecede a la inteligencia artificial y no responde directamente a ella, sino a una búsqueda de autenticidad, señala a EFE el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, quien destaca que este soporte encaja con el perfil del 'superfan', un público fiel que colecciona cualquier formato que se ponga a su alcance.

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Esa preferencia por lo coleccionable repercute también en el 'retail', un sector en el que el consumidor busca objetos físicos que generen una experiencia de compra y un vínculo emocional, señala a EFE Patricia Novillo, 'marketing manager' de Miniso España.

El comportamiento es especialmente visible en categorías como las cajas sorpresa o en productos vinculados a licencias como Disney, Sanrio o Harry Potter, áreas en las que, según indica, el componente tangible es precisamente parte del atractivo.

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En este sentido, el profesor de la OBS Business Mario Sorribas-Fierros explica que aun cuando existe un perfil dispuesto a pagar más por el ritual de la experiencia física, esta tendencia no es únicamente un fenómeno exclusivo.

La fatiga digital impulsa también a consumidores con menor presupuesto a buscar la tangibilidad en alternativas asequibles, como comprar juegos de mesa en Temu, subraya.

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En el mercado de segunda mano términos como máquina de coser, carrete y cerámica están liderando las búsquedas de pasatiempos tradicionales en Milanuncios.

Por distribución geográfica, Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana se posicionan como las autonomías con la mayor oferta de productos para desarrollar estos hobbies artesanales, seguidas por Cataluña y Canarias.

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Los datos del comparador de precios en línea Idealo enviados a EFE reflejan que en los dos últimos años las búsquedas de máquinas de coser han aumentado un 212 %.

Más que una vuelta al pasado, hay una búsqueda de productos con límites que ayudan a consumir de forma más consciente, explica Kike Aganzo, director de comunicación de Idealo.

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El interés por la fotografía analógica se constata en grandes cadenas como MediaMarkt, donde la venta de cámaras compactas y desechables experimentó un repunte del 599 % en agosto, ampliando su presencia en las tiendas físicas, según han revelado a EFE.

Una tendencia que se extiende a la forma de cómo las personas guardan sus recuerdos: el 74 % de los españoles afirma imprimir fotos de forma frecuente o esporádica, lo que se tradujo en un incremento del 53 % en la demanda de álbumes entre 2024 y 2025, de acuerdo a la información facilitada a EFE por la compañía de impresión fotográfica móvil Cheerz.

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Ahora bien, esta convivencia entre lo físico y las pantallas responde a una dinámica en la que no se busca sustituir a lo digital, sino alimentarlo, ha aclarado a EFE el director del departamento de economía y dirección de empresas de la Universidad Europea de Andalucía, Álvaro González Torres.

La Generación Z es capaz de comprar una cámara fotográfica de carrete y publicar el escaneado en Instagram, por lo que las empresas no pueden interpretarlo como un movimiento antitecnológico, ha explicado.

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Esta dualidad se observa en la campaña dedicada a los 'dumbphones' (móviles básicos) lanzada por Fnac España el pasado mes de junio.

Su directora de Marketing y Comunicación, Sara Vega, ha señalado a EFE que los perfiles que acuden a sus tiendas a por uno de estos dispositivos van desde jóvenes que buscan apartar las redes unas horas hasta padres que compran el primer móvil para sus hijos.

De este modo, ha destacado que el fenómeno rompe con la idea de que hay que elegir un tipo de teléfono, porque lo que se quiere es tener la opción de utilizar algo más sencillo cuando apetece. EFE