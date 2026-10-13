Espana agencias

Vinilos, carretes y artes manuales: la reconquista del mercado analógico ante la IA

Guardar

Daniela Goncalves Da Silva

Madrid, 13 oct (EFE).- Mientras canciones generadas por IA acumulan millones de reproducciones en TikTok, la industria musical demuestra la lealtad de los fans con un aumento en la facturación de vinilos del 27,7 % en el primer semestre de 2026, lo que refleja un fenómeno en el que pasatiempos analógicos se convierten en un refugio ante el contenido digital.

PUBLICIDAD

El mercado físico de la música creció un 20,3 % hasta alcanzar los 20,9 millones de euros en los primeros seis meses del año, según datos facilitados a EFE por Promusicae, asociación empresarial que representa a la industria discográfica en España.

No obstante, su auge antecede a la inteligencia artificial y no responde directamente a ella, sino a una búsqueda de autenticidad, señala a EFE el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, quien destaca que este soporte encaja con el perfil del 'superfan', un público fiel que colecciona cualquier formato que se ponga a su alcance.

PUBLICIDAD

Esa preferencia por lo coleccionable repercute también en el 'retail', un sector en el que el consumidor busca objetos físicos que generen una experiencia de compra y un vínculo emocional, señala a EFE Patricia Novillo, 'marketing manager' de Miniso España.

El comportamiento es especialmente visible en categorías como las cajas sorpresa o en productos vinculados a licencias como Disney, Sanrio o Harry Potter, áreas en las que, según indica, el componente tangible es precisamente parte del atractivo.

En este sentido, el profesor de la OBS Business Mario Sorribas-Fierros explica que aun cuando existe un perfil dispuesto a pagar más por el ritual de la experiencia física, esta tendencia no es únicamente un fenómeno exclusivo.

La fatiga digital impulsa también a consumidores con menor presupuesto a buscar la tangibilidad en alternativas asequibles, como comprar juegos de mesa en Temu, subraya.

En el mercado de segunda mano términos como máquina de coser, carrete y cerámica están liderando las búsquedas de pasatiempos tradicionales en Milanuncios.

Por distribución geográfica, Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana se posicionan como las autonomías con la mayor oferta de productos para desarrollar estos hobbies artesanales, seguidas por Cataluña y Canarias.

Los datos del comparador de precios en línea Idealo enviados a EFE reflejan que en los dos últimos años las búsquedas de máquinas de coser han aumentado un 212 %.

Más que una vuelta al pasado, hay una búsqueda de productos con límites que ayudan a consumir de forma más consciente, explica Kike Aganzo, director de comunicación de Idealo.

El interés por la fotografía analógica se constata en grandes cadenas como MediaMarkt, donde la venta de cámaras compactas y desechables experimentó un repunte del 599 % en agosto, ampliando su presencia en las tiendas físicas, según han revelado a EFE.

Una tendencia que se extiende a la forma de cómo las personas guardan sus recuerdos: el 74 % de los españoles afirma imprimir fotos de forma frecuente o esporádica, lo que se tradujo en un incremento del 53 % en la demanda de álbumes entre 2024 y 2025, de acuerdo a la información facilitada a EFE por la compañía de impresión fotográfica móvil Cheerz.

Ahora bien, esta convivencia entre lo físico y las pantallas responde a una dinámica en la que no se busca sustituir a lo digital, sino alimentarlo, ha aclarado a EFE el director del departamento de economía y dirección de empresas de la Universidad Europea de Andalucía, Álvaro González Torres.

La Generación Z es capaz de comprar una cámara fotográfica de carrete y publicar el escaneado en Instagram, por lo que las empresas no pueden interpretarlo como un movimiento antitecnológico, ha explicado.

Esta dualidad se observa en la campaña dedicada a los 'dumbphones' (móviles básicos) lanzada por Fnac España el pasado mes de junio.

Su directora de Marketing y Comunicación, Sara Vega, ha señalado a EFE que los perfiles que acuden a sus tiendas a por uno de estos dispositivos van desde jóvenes que buscan apartar las redes unas horas hasta padres que compran el primer móvil para sus hijos.

De este modo, ha destacado que el fenómeno rompe con la idea de que hay que elegir un tipo de teléfono, porque lo que se quiere es tener la opción de utilizar algo más sencillo cuando apetece. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos entre vítores y se dan un baño de masas en su visita histórica a Ceuta

Los reyes han comenzado este martes su visita a la ciudad autónoma de Ceuta y el miércoles pondrán rumbo a Melilla

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos entre vítores y se dan un baño de masas en su visita histórica a Ceuta

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La suculenta de hojas rayadas que decora la casa y es ideal para quienes empiezan en la jardinería

Sus hojas carnosas con bandas blancas almacenan agua y toleran el descuido ocasional, una ventaja clave para quienes recién incursionan en el cuidado de especies de interior

La suculenta de hojas rayadas que decora la casa y es ideal para quienes empiezan en la jardinería

La sartén fría: el truco de una chef estrella Michelin para hacer unos huevos revueltos perfectos

La cocinera australiana Sian Almond explica cómo conseguir una textura suave y cremosa de una receta que destaca por ser fácil y prepararse rápido y con pocos ingredientes

La sartén fría: el truco de una chef estrella Michelin para hacer unos huevos revueltos perfectos

Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, reclamaciones y servicios mínimos

Los docentes de todos los niveles educativos irán a la huelga en Madrid a partir de este miércoles 14 de octubre

Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, reclamaciones y servicios mínimos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

ECONOMÍA

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Cinco ayudas que puedes pedir si tienes hijos y cobrar hasta 4.000 euros

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”