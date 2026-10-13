Recobra su esplendor en Benalmádena la tumba del oscarizado actor Paul Lukas

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Málaga, 13 oct (EFE).- La tumba en el cementerio de Benalmádena (Málaga) del actor de origen húngaro Paul Lukas, que luce la silueta dorada del Oscar que ganó en 1944, ha recobrado todo su esplendor tras su restauración, que se ha presentado este martes con motivo del 55 aniversario de su fallecimiento.

Nacido en Budapest en 1894, Paul Lukas desarrolló una extensa carrera en Europa y Hollywood, ha informado en un comunicado el 25 Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB), que ha impulsado el homenaje.

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En 1944 obtuvo el Oscar al mejor actor por 'Alarma en el Rin' ('Watch on the Rhine'), durante su carrera trabajó con directores como Alfred Hitchcock o Alexander Korda y participó en más de un centenar de producciones.

Falleció en Tánger el 15 de agosto de 1971 y, conforme a su voluntad, fue enterrado en Benalmádena, donde se ha completado el homenaje con una proyección especial de 'Alarma en el expreso', dirigida por Hitchcock.

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El embajador de Hungría en España, Jorge de Habsburgo, que ha asistido al acto, ha reivindicado la memoria compartida entre ambos países y la necesidad de mantener vivo el legado del intérprete.

"La memoria cultural no pertenece a un país, se conserva y preserva entre todos", ha afirmado el embajador.

Por su parte, el presidente del Consejo Húngaro de Hollywood, Balázs Bokor, ha destacado el valor de la restauración como símbolo de amistad hispano-húngara y de reconocimiento a los artistas que llevaron su talento hasta Hollywood.

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La restauración ha sido promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, dentro del programa de conservación de lugares vinculados a la memoria histórica y cultural húngara en el extranjero. EFE