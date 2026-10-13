Podemos rechaza unirse a Frente Amplio pero los invita a sumarse a su pacto con Rufián

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Madrid, 13 oct (EFE).- Podemos ha rechazado este martes unirse a Frente Amplio en las próximas elecciones generales, pero ha invitado a los cuatro partidos que integran por el momento esta coalición (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) a sumarse al pacto que los morados han cerrado con el candidato de ERC, Gabriel Rufián.

Por su parte, los partidos de Frente Amplio, que han designado ya a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como cabeza de lista, siguen tendiendo la mano a Podemos y urgen a buscar vías para hacer posible una candidatura unitaria de aquí al próximo viernes 16 de octubre, cuando acaba el plazo para registrar coaliciones electorales.

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La número dos de Podemos, Irene Montero, que aspira a ser candidata a la Presidencia del Gobierno como número uno por Madrid, ha dejado claro este martes que su formación no se integrá en la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio.

"No. Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera", ha dicho en una entrevista en TVE.

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Con esta propuesta, Podemos pretende invertir los papeles con Frente Amplio y ser ellos la base que aglutine a las izquierdas en las generales a partir del tándem electoral suscrito entre Montero y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, que harán campaña juntos.

En este sentido, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que Rufián y Montero son "el mejor equipo" para "poner en pie a la izquierda" y "frenar a la extrema derecha" en las urnas, y también ha propuesto a los partidos de Frente Amplio unirse a esta colaboración.

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Podemos, que mantiene su propuesta para elegir a un candidato conjunto a través de primarias abiertas, no da validez a Frente Amplio como instrumento capaz de unir a las izquierdas.

De hecho, fuentes de la formación aseguran que la nueva coalición es un simple "cambio de nombre de Sumar" y que lleva "mucho tiempo intentando repetir la operación de 2023", cuando los morados acabaron uniéndose al proyecto que impulsó Yolanda Díaz.

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Pese a las dificultades, los partidos de Frente Amplio tienen esperanza en lograr una candidatura de unidad con Podemos.

El líder de IU, Antonio Maíllo, considera que existen "todas" las posibilidades para que esto ocurra, pero ha pedido a Podemos que traduzca en hechos los mensajes sobre la "aspiración unitaria".

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Y la coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha señalado que el "cambio de decisión" de Rufián, al ir finalmente como candidato de ERC en las generales y llegar a un acuerdo solo con Podemos, "no puede ser un obstáculo" para la unidad.

Más concreto, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, de los comunes, ha abogado por buscar una fórmula que una a todas las izquierdas con "generosidad", "pragmatismo" y yendo "provincia a provincia".

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"No vamos a dejar de hablar con ERC, Podemos y el resto de fuerzas políticas porque hay una parte importante de la ciudadanía que está muy preocupada por la situación que estamos viviendo y nos está pidiendo que nos centremos en un programa común, que existe", ha asegurado.

En paralelo, Rufián ha defendido que haya un acuerdo entre las izquierdas, también en Cataluña, y ha dicho que ERC y los comunes "deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación".

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Pero el vicesecretario general de Comunicación y portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, ha descartado que su partido vaya a sumarse a una coalición de izquierdas con Comuns.

"No formaremos parte de Frente Amplio", ha zanjado. EFE