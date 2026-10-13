Espana agencias

Podemos rechaza unirse a Frente Amplio pero los invita a sumarse a su pacto con Rufián

Guardar

Madrid, 13 oct (EFE).- Podemos ha rechazado este martes unirse a Frente Amplio en las próximas elecciones generales, pero ha invitado a los cuatro partidos que integran por el momento esta coalición (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) a sumarse al pacto que los morados han cerrado con el candidato de ERC, Gabriel Rufián.

Por su parte, los partidos de Frente Amplio, que han designado ya a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como cabeza de lista, siguen tendiendo la mano a Podemos y urgen a buscar vías para hacer posible una candidatura unitaria de aquí al próximo viernes 16 de octubre, cuando acaba el plazo para registrar coaliciones electorales.

PUBLICIDAD

La número dos de Podemos, Irene Montero, que aspira a ser candidata a la Presidencia del Gobierno como número uno por Madrid, ha dejado claro este martes que su formación no se integrá en la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio.

"No. Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera", ha dicho en una entrevista en TVE.

PUBLICIDAD

Con esta propuesta, Podemos pretende invertir los papeles con Frente Amplio y ser ellos la base que aglutine a las izquierdas en las generales a partir del tándem electoral suscrito entre Montero y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, que harán campaña juntos.

En este sentido, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que Rufián y Montero son "el mejor equipo" para "poner en pie a la izquierda" y "frenar a la extrema derecha" en las urnas, y también ha propuesto a los partidos de Frente Amplio unirse a esta colaboración.

Podemos, que mantiene su propuesta para elegir a un candidato conjunto a través de primarias abiertas, no da validez a Frente Amplio como instrumento capaz de unir a las izquierdas.

De hecho, fuentes de la formación aseguran que la nueva coalición es un simple "cambio de nombre de Sumar" y que lleva "mucho tiempo intentando repetir la operación de 2023", cuando los morados acabaron uniéndose al proyecto que impulsó Yolanda Díaz.

Pese a las dificultades, los partidos de Frente Amplio tienen esperanza en lograr una candidatura de unidad con Podemos.

El líder de IU, Antonio Maíllo, considera que existen "todas" las posibilidades para que esto ocurra, pero ha pedido a Podemos que traduzca en hechos los mensajes sobre la "aspiración unitaria".

Y la coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha señalado que el "cambio de decisión" de Rufián, al ir finalmente como candidato de ERC en las generales y llegar a un acuerdo solo con Podemos, "no puede ser un obstáculo" para la unidad.

Más concreto, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, de los comunes, ha abogado por buscar una fórmula que una a todas las izquierdas con "generosidad", "pragmatismo" y yendo "provincia a provincia".

"No vamos a dejar de hablar con ERC, Podemos y el resto de fuerzas políticas porque hay una parte importante de la ciudadanía que está muy preocupada por la situación que estamos viviendo y nos está pidiendo que nos centremos en un programa común, que existe", ha asegurado.

En paralelo, Rufián ha defendido que haya un acuerdo entre las izquierdas, también en Cataluña, y ha dicho que ERC y los comunes "deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación".

Pero el vicesecretario general de Comunicación y portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, ha descartado que su partido vaya a sumarse a una coalición de izquierdas con Comuns.

"No formaremos parte de Frente Amplio", ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Doce concejales del PP dimiten del gobierno de Algeciras tras dos denuncias por presuntas agresiones sexuales contra el alcalde

Los ediles conservarán sus actas, mientras José Ignacio Landaluce pasa de 16 apoyos a solo cuatro en el Ayuntamiento

Doce concejales del PP dimiten del gobierno de Algeciras tras dos denuncias por presuntas agresiones sexuales contra el alcalde

Finge tener una relación con un hombre con discapacidad intelectual, le pide prestado el coche y lo vende en Rumanía: condenada a un año de prisión

La Audiencia Provincial de Burgos le suspende la pena de cárcel tras un acuerdo por el que deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros

Finge tener una relación con un hombre con discapacidad intelectual, le pide prestado el coche y lo vende en Rumanía: condenada a un año de prisión

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

El capitán rojiblanco tiene derecho a ausentarse de la Champions League para afrontar su duelo

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

Diego Díaz, veterinario, alerta sobre el enriquecimiento ambiental en gatos para evitar problemas de conducta futuros

La falta de estímulos puede causar estrés y cambios de conducta en los gatos que viven siempre dentro de casa

Diego Díaz, veterinario, alerta sobre el enriquecimiento ambiental en gatos para evitar problemas de conducta futuros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

La Policía advierte: “Hacer un ‘simpa’ en una gasolinera te puede salir mucho más caro que llenar el depósito”

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

ECONOMÍA

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”

Netflix adquiere los derechos del Mundial de fútbol 2030 para España y Andorra

El decreto de vivienda permite prorrogar dos años el alquiler en determinados casos: estos son los requisitos

DEPORTES

La reflexión de Cucurella sobre su infancia: “Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar y se quedaba allí tres horas pasando frío o calor”

La reflexión de Cucurella sobre su infancia: “Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar y se quedaba allí tres horas pasando frío o calor”

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Manchester United de la Champions League: Koke, baja de última hora por la muerte de su madre

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón