Íñigo Pérez: “Ha sido clave no despegarnos del partido tras su gol”

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Vila-real (Castellón), 13 oct (EFE).- El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, afirmó este martes, tras la victoria ante el Nápoles (3-1), que la clave del triunfo fue “no despegarse” del partido tras el tanto inicial del conjunto italiano.

“Tenemos que intentar que cuando nos hagan un gol no se vea como un pozo, que sea aceptado más allá de que es algo que puede pasar”, dijo el navarro, que valoró que su equipo “haya confiado en la parte ofensiva” para remontar el partido.

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“Hoy ha dado sus frutos y ojalá se solidifique. Todas las victorias aumentan la creencia del equipo en las ideas del entrenador”, reflexionó Íñigo Pérez, que valoró que el Villarreal sea un equipo “ecléctico” porque puede jugar y moverse de diferentes formas.

El preparador, que vivió su primera victoria en la Liga de Campeones, aseguró que a él no le pesó la mala racha del Villarreal en la competición “porque no estaba el año pasado y esta es una etapa diferente”.

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Por último, el navarro admitió que tras la victoria ante el Nápoles llega un periodo corto de disfrute y aseguró que el triunfo no tendrá influencia en lo que suceda en los próximos partidos ante Liverpool y PSG, si bien precisó que el foco del Villarreal está puesto a partir de mañana en el duelo autonómico ante el Elche en la Liga. EFE

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