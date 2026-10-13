Diez fallecidos en carretera durante el puente, seis de ellos motoristas y un ciclista

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Madrid, 13 oct (EFE).- Diez personas han fallecido en las carreteras durante el Puente del Pilar, desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta la medianoche de este lunes, y siete de las víctimas mortales son usuarios vulnerables: seis motoristas y un ciclista.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), siete de los diez siniestros han ocurrido en vías convencionales y tres en autopista o autovía, ha informado la DGT.

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Entre los accidentes ha habido cuatro salidas de la vía y tres colisiones.

Los siniestros han tenido lugar en Vinaròs (Castellón), Puente Genil (Córdoba), Cabezas Rubias (Huelva), Navas del Rey (Madrid), Cartagena (Murcia), Dozón (Pontevedra), Osuna (Sevilla), Gironès y Castelló d’Empúries (Girona) y Conca de Barberà (Tarragona).

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En lo que llevamos de año, hasta el 12 de octubre, se llevan contabilizados 848 fallecidos en las carreteras.

Con motivo del puente, la DGT puso en marcha un operativo especial entre las tres de la tarde del pasado viernes, día 9, y las doce de la noche de este lunes, para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos previstos. EFE

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